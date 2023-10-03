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Хоккеисты из Беларуси отметились рядом результативных действий в клубах КХЛ

03 октября 2023 11:29
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Белорусские исполнители были на заметных ролях и в других клубах Континентальной хоккейной лиги. Так, первую шайбу в сезоне забросил Данила Паливко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты из Беларуси отметились рядом результативных действий в клубах КХЛ-1

Он помог «Металлургу» победить «Нефтехимик» – 8:3. Всего же за плечами защитника 45 матчей в КХЛ. Точным броском отметился и Никита Феоктистов. Его клуб «Сочи» был сильнее СКА – 5:4. А Сергей Сапего заработал сразу 2 бомбардирских балла, ассистировав партнерам по льду.

# Хоккей # Фотофакт

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