Хоккеисты из Беларуси отметились рядом результативных действий в клубах КХЛ

Белорусские исполнители были на заметных ролях и в других клубах Континентальной хоккейной лиги. Так, первую шайбу в сезоне забросил Данила Паливко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он помог «Металлургу» победить «Нефтехимик» – 8:3. Всего же за плечами защитника 45 матчей в КХЛ. Точным броском отметился и Никита Феоктистов. Его клуб «Сочи» был сильнее СКА – 5:4. А Сергей Сапего заработал сразу 2 бомбардирских балла, ассистировав партнерам по льду.