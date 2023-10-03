Прямой эфир

Арина Соболенко с трудом пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине

03 октября 2023 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два с половиной часа на корте – не лучшая статистика, но путевка в 1/8 финала в кармане. Арина Соболенко с трудом вышла в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко с трудом пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине-1

Во втором поединке в качестве первой ракетки мира фаворитка все же сломила сопротивление спортсменки из Великобритании Кэти Бултер. Счет – 7:5, 7:6. Белоруска исполнила 8 эйсов, совершила 7 двойных и реализовала скромных 3 брейк-поинта из 12. В следующем круге Соболенко ждет итальянка Жасмин Паолини.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Шинник» проиграл хоккеистам из «СКА-Юниором» в молодёжке
02 октября 2023 20:05

«Динамо-Шинник» проиграл хоккеистам из «СКА-Юниором» в молодёжке

Белорусских пловцов допустили к международным стартам
02 октября 2023 19:47

Белорусских пловцов допустили к международным стартам

Максим Ковалевич признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу
02 октября 2023 19:45

Максим Ковалевич признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу