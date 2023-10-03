Арина Соболенко с трудом пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине

Два с половиной часа на корте – не лучшая статистика, но путевка в 1/8 финала в кармане. Арина Соболенко с трудом вышла в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Два с половиной часа на корте – не лучшая статистика, но путевка в 1/8 финала в кармане. Арина Соболенко с трудом вышла в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во втором поединке в качестве первой ракетки мира фаворитка все же сломила сопротивление спортсменки из Великобритании Кэти Бултер. Счет – 7:5, 7:6. Белоруска исполнила 8 эйсов, совершила 7 двойных и реализовала скромных 3 брейк-поинта из 12. В следующем круге Соболенко ждет итальянка Жасмин Паолини.