«Динамо-Шинник» проиграл хоккеистам из «СКА-Юниором» в молодёжке

Хотя в первом периоде счет открыли «бобры». Отличился Матвей Ладутько. Но вторая 20-минутка нашим парням совсем не удалась – они пропустили дважды. На последних минутах третьего отрезка подопечные Андрея Михалева сравняли. Но вырвать победу или перевести дуэль в овертайм соперники не позволили. За 8 секунд до сирены они забросили решающую шайбу. Следующий матч динамовцы проведут против команды «Крылья Советов» 5 октября.