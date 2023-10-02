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«Динамо-Шинник» проиграл хоккеистам из «СКА-Юниором» в молодёжке

02 октября 2023 20:05
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели обидное поражение в МХЛ. Они вновь уступили «СКА-Юниор». Итоговые цифры – 3:2 в пользу оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» проиграл хоккеистам из «СКА-Юниором» в молодёжке-1

Хотя в первом периоде счет открыли «бобры». Отличился Матвей Ладутько. Но вторая 20-минутка нашим парням совсем не удалась – они пропустили дважды. На последних минутах третьего отрезка подопечные Андрея Михалева сравняли. Но вырвать победу или перевести дуэль в овертайм соперники не позволили. За 8 секунд до сирены они забросили решающую шайбу. Следующий матч динамовцы проведут против команды «Крылья Советов» 5 октября.

# Хоккей # Фотофакт

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