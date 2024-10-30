Волейболистки «Минчанки-2» с победы начали выступление в Молодёжной лиге России

Команда в Нижнем Новгороде встретилась с дружиной «Омичка-Академия» из Омской области. Наши девушки оставили за собой первый сет – 25:22, в упорной борьбе также были сильнее во второй партии – 27:25 и закрепили успех в третьем отрезке – 25:20. Как итог – уверенная победа «Минчанки» в первом матче сезона. В четверг отечественные волейболистки сыграют с «Енисеем-2» из Красноярска. А в пятницу вновь встретятся с командой Омской области.