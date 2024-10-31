Ирина Курочкина завоевала бронзовую медаль в весе до 55 килограммов

Ирина Курочкина подтвердила высокий класс на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях, турнир проходит в Тиране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска завоевала бронзовую медаль в весе до 55 килограммов. Наша спортсменка одержала три победы на предварительной стадии, но в полуфинале уступила японке Мое Киеоке. В бронзовой схватке Курочкина была сильнее Рамоны Галамбош из Венгрии. Курочкина – одна из самых титулованных в нашей сборной, это ее третья бронза на чемпионатах мира. Также в коллекции спортсменки серебро Олимпиады в Токио и три золота чемпионата Европы. Бронза Курочкиной – единственная наша медаль на чемпионате мира в Тиране.