В Минске состоится международный турнир «Лига самбо»
Юных самбистов на следующей неделе ждет важное событие. 10 ноября Минск примет международный турнир «Лига самбо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это итоговый и главный старт в соревновательном году, а потому подготовка крайне серьезная.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
В единоборствах дети оказываются по разным причинам, кто-то приходит в секцию научится защищаться, а кто-то только для здоровья, но после месяца занятий все они имеют одну цель.
Егор Кулинич, юный самбист:
Я поставил себе цель – на соревнованиях побеждать в каждом поединке. Я вообще хочу стать в самбо чемпионом мира.
На «Лиги самбо» чтобы добраться до финала ребятам, которым и 8, и 14 лет приходится подряд проводить от двух до шести поединков.
Анжелика Паим, организатор турнира:
Основная цель, во-первых, пробороть наших ребят, чтобы они почувствовали хорошую и качественную борьбу. К нам приезжают наши друзья из Российской Федерации. Все знают, что там самбо достаточно сильное. Этот турнир является основой, базой, где мы видим, просматриваем талантливых спортсменов.
В 2023 году на «Лиге самбо» приняли участие 350 спортсменов из трех стран. Сегодня в заявках уже 400 ребят и будем надеяться, что этот турнир откроет новые имена. Ведь именно эти ребята – золотой запас сборной Беларуси по самбо.
Подробности в видео.