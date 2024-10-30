В Минске состоится международный турнир «Лига самбо»

Юных самбистов на следующей неделе ждет важное событие. 10 ноября Минск примет международный турнир «Лига самбо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это итоговый и главный старт в соревновательном году, а потому подготовка крайне серьезная. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

В единоборствах дети оказываются по разным причинам, кто-то приходит в секцию научится защищаться, а кто-то только для здоровья, но после месяца занятий все они имеют одну цель.

Егор Кулинич, юный самбист:

Я поставил себе цель – на соревнованиях побеждать в каждом поединке. Я вообще хочу стать в самбо чемпионом мира. На «Лиги самбо» чтобы добраться до финала ребятам, которым и 8, и 14 лет приходится подряд проводить от двух до шести поединков.