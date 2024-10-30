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В Минске состоится международный турнир «Лига самбо»

30 октября 2024 19:33
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Юных самбистов на следующей неделе ждет важное событие. 10 ноября Минск примет международный турнир «Лига самбо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это итоговый и главный старт в соревновательном году, а потому подготовка крайне серьезная.

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

В Минске состоится международный турнир «Лига самбо»-2

В единоборствах дети оказываются по разным причинам, кто-то приходит в секцию научится защищаться, а кто-то только для здоровья, но после месяца занятий все они имеют одну цель.

В Минске состоится международный турнир «Лига самбо»-4

Егор Кулинич, юный самбист:
Я поставил себе цель – на соревнованиях побеждать в каждом поединке. Я вообще хочу стать в самбо чемпионом мира.

На «Лиги самбо» чтобы добраться до финала ребятам, которым и 8, и 14 лет приходится подряд проводить от двух до шести поединков.

В Минске состоится международный турнир «Лига самбо»-6

Анжелика Паим, организатор турнира:
Основная цель, во-первых, пробороть наших ребят, чтобы они почувствовали хорошую и качественную борьбу. К нам приезжают наши друзья из Российской Федерации. Все знают, что там самбо достаточно сильное. Этот турнир является основой, базой, где мы видим, просматриваем талантливых спортсменов.

В 2023 году на «Лиге самбо» приняли участие 350 спортсменов из трех стран. Сегодня в заявках уже 400 ребят и будем надеяться, что этот турнир откроет новые имена. Ведь именно эти ребята – золотой запас сборной Беларуси по самбо.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования

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