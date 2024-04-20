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Футбол. Результаты второго игрового дня 5-го тура чемпионата Беларуси

20 апреля 2024 19:39
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«Славия» и брестское «Динамо» расписали ничью в центральном матче второго игрового дня 5-тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финальный результат – 1:1. Напомним, что до этого ни один коллектив не проигрывал. Более того, мозыряне шли со стопроцентым результатом.

Футбол. Результаты второго игрового дня 5-го тура чемпионата Беларуси-1

Продолжает удивлять дзержинский «Арсенал». Новичок высшей лиги не оставил шансов солигорскому «Шахтеру». Первый гол случился уже на старте 4-й минуты. Отличился Дмитрий Радиковский.

А под занавес дебютного отрезка этот же исполнитель забил еще раз. Нужно отметить, дубль Радиковский оформил во второй дуэли кряду. На этом голевой потенциал коллективов иссяк. 2:0 – «Арсенал» побеждает. В первой встрече дня была зафиксирована ничья. Очки разделили «Минск» и «Нафтан» – 1:1

Завершится тур завтра, 21 апреля. Всеми ожидаемая дуэль – минского «Динамо» и жодинского «Торпедо». Коллективы начнут выяснять отношения в столице в 16:00.

# Футбол Беларуси

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