Футбол. Результаты второго игрового дня 5-го тура чемпионата Беларуси

«Славия» и брестское «Динамо» расписали ничью в центральном матче второго игрового дня 5-тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Финальный результат – 1:1. Напомним, что до этого ни один коллектив не проигрывал. Более того, мозыряне шли со стопроцентым результатом.

Продолжает удивлять дзержинский «Арсенал». Новичок высшей лиги не оставил шансов солигорскому «Шахтеру». Первый гол случился уже на старте 4-й минуты. Отличился Дмитрий Радиковский.

А под занавес дебютного отрезка этот же исполнитель забил еще раз. Нужно отметить, дубль Радиковский оформил во второй дуэли кряду. На этом голевой потенциал коллективов иссяк. 2:0 – «Арсенал» побеждает. В первой встрече дня была зафиксирована ничья. Очки разделили «Минск» и «Нафтан» – 1:1