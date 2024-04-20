БК «Горизонт» в шаге от финала ЧБ – команда вырвала победу у «Олимпии»

Во второй игре полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси по баскетболу «Горизонт» вырвал вторую победу кряду у «Олимпии». Теперь ему осталось сделать один шаг, чтобы выйти в решающую битву, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Поединок можно назвать как захватывающим и интригующим, так и драматичным для подопечных Виктории Дацун. Первая игра закончилась победой минчанок с преимуществом всего в три очка. Поэтому сегодня гродненский коллектив уже со старта начал планомерно забирать инициативу и навязывать свою игру. На большой перерыв «Олимпия» ушла с цифрами 35:33 в свою пользу. Более того, вся третья часть прошла под напором гостий. Наталья Трофимова вынуждена была не давать отдыхать старой гвардии. В итоге Анастасия Веремеенко, Виктория Гаспер и Юлия Рытикова сделали результат. Валидольная победа – 65:64.

Алексей Пынтиков, тренер БК «Горизонт»:

Интересно. Действительно, наконец мы дожили, добрались до тех игр, где играли очко в очко, и все очень плотно и интересно. Повторюсь, в течение сезона говорил, хотелось бы таких игр побольше и в регулярном сезоне.