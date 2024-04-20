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ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»

20 апреля 2024 19:07
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24 команды, одна соревновательная неделя, шесть проведенных игр и главный трофей в кармане. Гандбольный турнир «Стремительный мяч» среди юношей 2010-2011 годов рождения выиграла дружина ДЮСШ имени Спартака Мироновича, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»-1



Минчане в финальной встрече безоговорочно преградили путь к трофею своему главному конкуренту, коллективу из Щучина. Итоговый счет матча – 29:19 в пользу воспитанников Александра Кулака. В этом сезоне формат турнира был экспериментальным. Вместо сборных регионов, в соревнованиях приняли участие команды детско-юношеских спортивных школ со всей страны. Тем самым география соревнований значительно увеличилась. Кроме того, наставники института сборных смогли увидеть больше новых перспективных ребят.

ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»-3

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
У нас все получилось. Новый сезон – он экспериментальный. Это не говорит о том, что поставлена точка в концепции. Дорожная карта намечена уже на следующий сезон. Буквально на следующей неделе мы обратимся к заинтересованным тем, кто развивает в регионах гандбол, чтобы они предоставили свои предложения и будем стараться, чтобы в следующем сезоне приехало как можно больше команд не только детско-юношеских спортивных школ, а и тех, которые вообще любят.

ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»-6

Бронзовые медали достались команде из Гродно. На церемонии награждения специальными призами были отмечены лучшие исполнители в девяти амплуа. Приятно, что почти все ребята – представители разных дружин. А небольшие сувениры от Президентского спортивного клуба получили все участники турнира.

# Гандбол # Павел Егоров

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