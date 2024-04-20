ДЮСШ имени Спартака Мироновича стала победителем турнира по гандболу «Стремительный мяч»

Минчане в финальной встрече безоговорочно преградили путь к трофею своему главному конкуренту, коллективу из Щучина. Итоговый счет матча – 29:19 в пользу воспитанников Александра Кулака. В этом сезоне формат турнира был экспериментальным. Вместо сборных регионов, в соревнованиях приняли участие команды детско-юношеских спортивных школ со всей страны. Тем самым география соревнований значительно увеличилась. Кроме того, наставники института сборных смогли увидеть больше новых перспективных ребят.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

У нас все получилось. Новый сезон – он экспериментальный. Это не говорит о том, что поставлена точка в концепции. Дорожная карта намечена уже на следующий сезон. Буквально на следующей неделе мы обратимся к заинтересованным тем, кто развивает в регионах гандбол, чтобы они предоставили свои предложения и будем стараться, чтобы в следующем сезоне приехало как можно больше команд не только детско-юношеских спортивных школ, а и тех, которые вообще любят.