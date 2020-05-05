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Шантарович о сыне – тренере сборной Казахстана: «Переиграет он меня, найдёт своих воинов – я буду только рад»

05 мая 2020 19:37
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш сын сегодня тренирует сборную по гребле Казахстана. Не боитесь, что он может Вас опередить?

Шантарович о сыне – тренере сборной Казахстана: «Переиграет он меня, найдёт своих воинов – я буду только рад» -1

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Я уже давно говорил – я, вообще, ничего не боюсь. Я не боюсь никаких соседей наших там – Польша, Россия. Это если мы играем все честно. Мы честно играем по одним правилам, мы честно выходим, мы все в одинаковом каком-то состоянии. Но, бывает, оно не одинаково в силу тех методик, которые передаются. Сегодня спортивный шпионаж – он как присутствовал, так и присутствует. Сегодня что-то написал, сказал – завтра всё это может узнать весь мир. Поэтому нет у меня никаких секретов. Вот мы соревнуемся.

Но самое главное – каких ты воинов себе на битву подбираешь. Это человек без нервов, это стальной. Сегодня буря, ветер – они всё… Это люди эмоциональные, которые могут плато своих знаний или своих результатов поднять на 5%. Не на 3% – на 5%. Вот если ставится такая психологическая задача. Вот это воины. Переиграет он меня, найдёт своих воинов – я буду только рад.
 

Шантарович о сыне – тренере сборной Казахстана: «Переиграет он меня, найдёт своих воинов – я буду только рад» -4

# Гребля # Владимир Шантарович # Вадим Щеглов

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