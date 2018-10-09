Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого

Новости Беларуси. Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы изучили весь рынок подобных услуг. Мы вели переговоры в Америке и Великобритании, в Израиле, Италии. Но пришли к выводу, что в качестве генерального подрядчика мы должны определить российскую компанию. Потому что никто, как российские творческие люди, больше не поймут менталитет и красоту белорусской культуры, богатство души белорусского человека.
К подготовке проведения церемоний подключатся и более 5 тысяч волонтеров. Организаторы шоу обещают удивить и выступлением звезды мирового уровня. Имя исполнителя пока держится в секрете.
Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси