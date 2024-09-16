Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» в матче экстралиги

Центральная встреча состоялась в столице, где местная «Юность» принимала «Неман». До этого дружины встречались 14 сентября, тогда успех был на стороне подопечных Сергея Стася – 5:4. Гости попытались взять реванш и навязать борьбу, но у них не получилось. Минчане вышли вперед на 17-й минуте, а во втором отрезке преимущество упрочили. В третьей 20-минутке на одно взятие ворот в исполнении «Юности» «Неман» ответил дважды, но все равно уступил – 2:3.

Что касается других противостояний вечера: «Гомель» уступил «Витебску» – 0:2, «Брест» обыграл «Шахтер» – 3:2. Матчи чемпионата страны возобновятся 19 сентября.