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Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» в матче экстралиги

16 сентября 2024 20:16
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На ледовых аренах нашей страны не утихают хоккейные баталии регулярного чемпионата экстралиги. В расписании понедельника значились три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» в матче экстралиги-1

Центральная встреча состоялась в столице, где местная «Юность» принимала «Неман». До этого дружины встречались 14 сентября, тогда успех был на стороне подопечных Сергея Стася – 5:4. Гости попытались взять реванш и навязать борьбу, но у них не получилось. Минчане вышли вперед на 17-й минуте, а во втором отрезке преимущество упрочили. В третьей 20-минутке на одно взятие ворот в исполнении «Юности» «Неман» ответил дважды, но все равно уступил – 2:3. 

Что касается других противостояний вечера: «Гомель» уступил «Витебску» – 0:2, «Брест» обыграл «Шахтер» – 3:2. Матчи чемпионата страны возобновятся 19 сентября. 

# Хоккей Беларуси

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