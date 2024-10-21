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Смоленский «Славутич» обыграл «Шахтёр» – комментарий главного тренера Ивана Усенко

21 октября 2024 12:38
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В хоккейной экстралиге состоялись очередные поединки. Жлобинский «Металлург» уступал после первого периода «Химику» со счетом 0:3, однако совершил камбэк и вернулся в игру, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В буллитной серии «Металлург» забросил решающую шайбу и одержал победу – 5:4.

«Брест» крупно обыграл «Авиатор» – 6:0. «Шахтер» на своем льду потерпел поражение от смоленского «Славутича» со счетом 1:4.

Смоленский «Славутич» обыграл «Шахтёр» – комментарий главного тренера Ивана Усенко-1

Иван Усенко, главный тренер ХК «Славутич»:
Ребята здорово играли, вратарь где-то подвыручил, знали, что сегодня будет играть молодой парень, поэтому больше пластались, не давали бросать сопернику с убойных позиций. Сегодня сыграли терпеливо. Здорово выполнили установку. К сожалению, нас качает по волнам. Мы то показываем хороший хоккей, то можем провалиться несколько игр подряд. Молодая команда, поэтому не хватает стабильности. 

«Витебск» на домашней площадке одержал победу 7:3 над «Могилевом», забросив в третьем периоде пять шайб.

# Хоккей

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