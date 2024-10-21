Смоленский «Славутич» обыграл «Шахтёр» – комментарий главного тренера Ивана Усенко

В хоккейной экстралиге состоялись очередные поединки. Жлобинский «Металлург» уступал после первого периода «Химику» со счетом 0:3, однако совершил камбэк и вернулся в игру, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В буллитной серии «Металлург» забросил решающую шайбу и одержал победу – 5:4.

«Брест» крупно обыграл «Авиатор» – 6:0. «Шахтер» на своем льду потерпел поражение от смоленского «Славутича» со счетом 1:4.