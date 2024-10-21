Прямой эфир

«Торпедо-БЕЛАЗ» в поединке 25-го тура ЧБ по футболу обыграло «Динамо-Брест»

21 октября 2024 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В футбольном чемпионате Беларуси завершился 25-й тур. БАТЭ на своем поле победил «Арсенал» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Торпедо-БЕЛАЗ» в поединке 25-го тура ЧБ по футболу обыграло «Динамо-Брест»-1

С таким же счетом «Минск» обыграл «Ислочь». «Гомель» и «Днепр» разошлись миром – 1:1. В центральном поединке дня «Торпедо-БЕЛАЗ» укрепило свои позиции в гонке за бронзовые награды, в очном поединке жодинская команда праздновала волевую викторию над брестским «Динамо» со счетом 3:1.

После 25-го тура в таблице лидируют столичное «Динамо» и «Неман» – у них по 56 очков, правда, у минчан есть две игры в запасе. В активе «Торпедо-БЕЛАЗ» 48 баллов. 

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA
21 октября 2024 12:20

Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA

Треть всего населения Беларуси систематически занимается физкультурой и спортом
21 октября 2024 08:36

Треть всего населения Беларуси систематически занимается физкультурой и спортом

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче домашней серии КХЛ
19 октября 2024 19:15

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче домашней серии КХЛ