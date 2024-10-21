«Торпедо-БЕЛАЗ» в поединке 25-го тура ЧБ по футболу обыграло «Динамо-Брест»

С таким же счетом «Минск» обыграл «Ислочь». «Гомель» и «Днепр» разошлись миром – 1:1. В центральном поединке дня «Торпедо-БЕЛАЗ» укрепило свои позиции в гонке за бронзовые награды, в очном поединке жодинская команда праздновала волевую викторию над брестским «Динамо» со счетом 3:1.

После 25-го тура в таблице лидируют столичное «Динамо» и «Неман» – у них по 56 очков, правда, у минчан есть две игры в запасе. В активе «Торпедо-БЕЛАЗ» 48 баллов.