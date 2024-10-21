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Саснович не сумела выйти во второй раунд теннисного турнира в Токио

21 октября 2024 13:36
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Александра Саснович не сумела выйти во второй раунд теннисного турнира категории 500 в Токио. В тяжелейшем матче белоруска уступила Лейле Фернандес из Канады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович не сумела выйти во второй раунд теннисного турнира в Токио-1

При этом соперница является 35-й ракеткой планеты. Наша спортсменка идет в середине второй сотни. Дебютная партия осталась за отечественной теннисисткой – 7:5. Причем по ходу сета Саснович прибегала к помощи медиков. Во втором отрезке первенствовала уже соперница – 6:2. В заключительной партии белоруска вновь вызывала на корт врача. И при счете 2:5 отказалась от продолжения борьбы.

# Александра Саснович # Теннис

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