Саснович не сумела выйти во второй раунд теннисного турнира в Токио

Александра Саснович не сумела выйти во второй раунд теннисного турнира категории 500 в Токио. В тяжелейшем матче белоруска уступила Лейле Фернандес из Канады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При этом соперница является 35-й ракеткой планеты. Наша спортсменка идет в середине второй сотни. Дебютная партия осталась за отечественной теннисисткой – 7:5. Причем по ходу сета Саснович прибегала к помощи медиков. Во втором отрезке первенствовала уже соперница – 6:2. В заключительной партии белоруска вновь вызывала на корт врача. И при счете 2:5 отказалась от продолжения борьбы.