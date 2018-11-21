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«Шахтёр» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси

21 ноября 2018 21:24
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Новости Беларуси. В Солигорске «горняки» разгромили действующего чемпиона в перенесенном матче 28-го тура Беларусбанк высшей лиги по футболу со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси-1

В первом тайме отличился Лаптев, он же удвоил преимущество своей команды во второй половине игры. Ну а точку поставил Бакай. За пять минут до конца основного времени он реализовал пенальти. 3:0, победа «Шахтера».

«Шахтёр» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси-4

Это самое крупное поражение БАТЭ в этом чемпионате. «Шахтер» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Горняки» опережают динамовцев минска на очко, а футболистов Витебска – на два.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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