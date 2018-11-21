«Шахтёр» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. В Солигорске «горняки» разгромили действующего чемпиона в перенесенном матче 28-го тура Беларусбанк высшей лиги по футболу со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме отличился Лаптев, он же удвоил преимущество своей команды во второй половине игры. Ну а точку поставил Бакай. За пять минут до конца основного времени он реализовал пенальти. 3:0, победа «Шахтера».