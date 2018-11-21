Белоруска Виктория Кебикова вышла в полуфинал ЧМ по боксу

Новости Беларуси. Белоруска Виктория Кебикова вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гомельчанка уверенно преодолела четвертьфинальный барьер, победив соперницу из Казахстана. Белоруска стала первой спортсменкой в этом виде спорта в Беларуси, кому удалось войти в число призеров. Ведь по правилам соревнований, в случае поражения в 1/2, атлеты получают бронзовые награды.