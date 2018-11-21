Euronews подготовит более 500 видеороликов о II Европейских играх

Накануне состоялось подписание документа о сотрудничестве в Министерстве спорта и туризма, а 21 ноября в национальном пресс-центре был подписан договор между дирекцией вторых Европейских игр и крупнейшим европейским вещательным холдингом.

В рамках соглашения Euronews произведет и разместит в эфире более 500 видеороликов, программы о путешествиях и туристической отрасли Беларуси, а так же серии спортивных репортажей, в том числе материалы о подготовке Минска к предстоящему мультифоруму.