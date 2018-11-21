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Euronews стал информационным партнёром II Европейских игр

21 ноября 2018 11:07
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Новости Беларуси. Официальным информационным партнером II Европейских игр 2019 года стал международный телеканал Euronews, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Euronews стал информационным партнёром II Европейских игр-1

Накануне состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в Министерстве спорта и туризма, а 21 ноября свои подписи под документом поставили представители дирекцией II Европейских игр и крупнейшего европейского вещательного холдинга.

Euronews стал информационным партнёром II Европейских игр-4

В рамках договора Euronews выпустит и разместит в эфире более 500 видеороликов, программы о путешествиях, а так же большую серию спортивных репортажей, в числе которых и о подготовке Минска к предстоящему мультифоруму «Дорога к...».

Euronews стал информационным партнёром II Европейских игр-7

Кйелл Штайн, директор по международным продажам телеканала Euronews:
Мы ожидаем очень многого от этого совместного проекта. Это будет не только рекламная компания. Спорту будет уделена львиная доля наших репортажей и интервью.
У нас есть опыт работы на мультифорумах. Мы работали в Баку, и не сомневаюсь, что и в Беларуси все будет организовано на высшем уровне.

# Европейские игры # Кйелл Штайн # Фотофакт

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