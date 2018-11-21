Euronews стал информационным партнёром II Европейских игр

В рамках договора Euronews выпустит и разместит в эфире более 500 видеороликов, программы о путешествиях, а так же большую серию спортивных репортажей, в числе которых и о подготовке Минска к предстоящему мультифоруму «Дорога к...».

Кйелл Штайн, директор по международным продажам телеканала Euronews:

Мы ожидаем очень многого от этого совместного проекта. Это будет не только рекламная компания. Спорту будет уделена львиная доля наших репортажей и интервью.

У нас есть опыт работы на мультифорумах. Мы работали в Баку, и не сомневаюсь, что и в Беларуси все будет организовано на высшем уровне.