Euronews стал информационным партнёром II Европейских игр

Новости Беларуси. Официальным информационным партнером II Европейских игр 2019 года стал международный телеканал Euronews, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Официальным информационным партнером II Европейских игр 2019 года стал международный телеканал Euronews, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в Министерстве спорта и туризма, а 21 ноября свои подписи под документом поставили представители дирекцией II Европейских игр и крупнейшего европейского вещательного холдинга.
В рамках договора Euronews выпустит и разместит в эфире более 500 видеороликов, программы о путешествиях, а так же большую серию спортивных репортажей, в числе которых и о подготовке Минска к предстоящему мультифоруму «Дорога к...».
Кйелл Штайн, директор по международным продажам телеканала Euronews:
Мы ожидаем очень многого от этого совместного проекта. Это будет не только рекламная компания. Спорту будет уделена львиная доля наших репортажей и интервью.
У нас есть опыт работы на мультифорумах. Мы работали в Баку, и не сомневаюсь, что и в Беларуси все будет организовано на высшем уровне.