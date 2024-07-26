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«Шахтёр» одолел смоленский «Славутич» на хоккейном турнире памяти Александра Дубко

26 июля 2024 17:28
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Сегодня, 26 июля, на хоккейном турнире памяти Александра Дубко в Гродно – второй соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» одолел смоленский «Славутич» на хоккейном турнире памяти Александра Дубко-1

Накануне «Брест» выиграл у Шахтера – 4:2. А новичок лиги смоленский «Славутич» знатно пошумел, оставив не у дел хоккеистов «Немана» – 4:3. Сегодня в первом матче «горняки» противостояли российской дружине. И уверенно победили со счетом 4:0. Три первые шайбы хоккеисты «Шахтера» забросили во втором периоде, еще одну – в заключительной трети матча.

# Хоккей

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