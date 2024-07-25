Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» стартует 26 июля в Минске

Любовь Черкашина, главный судья турнира:

Турнир «Хрустальная роза» очень душевный, очень добрый. Организаторы заботятся о каждой участнице, о каждом шаге в моменте соревнований. С каждым годом у нас растет уровень трансляции, уровень проведения, уровень тех же подарочков. Все с собой увезут что-то на память об этом турнире. И, конечно, когда у тебя есть потом память, там, где ты выступал, тебе захочется вернуться, тебе захочется этой памятью поделиться, тебе захочется рассказать про эти эмоции, и поэтому, мне кажется, у нас всегда такие аншлаги.