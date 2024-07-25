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Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» стартует 26 июля в Минске

25 июля 2024 20:25
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В пятницу, 26 июля, в белорусской столице стартует международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Участие в нем примут более 200 спортсменок из 7 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» стартует 26 июля в Минске-1

Турнир стал традиционным и привлекает на трибуны большое количество поклонников этого вида спорта. Ведущие грации Беларуси Алина Горносько, Анастасия Салос, Елизавета Зорькина продемонстрируют свое мастерство родной публике. Конкуренцию им составят ведущие гимнастки из других стран.

Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» стартует 26 июля в Минске-4

Любовь Черкашина, главный судья турнира:
Турнир «Хрустальная роза» очень душевный, очень добрый. Организаторы заботятся о каждой участнице, о каждом шаге в моменте соревнований. С каждым годом у нас растет уровень трансляции, уровень проведения, уровень тех же подарочков. Все с собой увезут что-то на память об этом турнире. И, конечно, когда у тебя есть потом память, там, где ты выступал, тебе захочется вернуться, тебе захочется этой памятью поделиться, тебе захочется рассказать про эти эмоции, и поэтому, мне кажется, у нас всегда такие аншлаги.

Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» стартует 26 июля в Минске-7

Помимо сеньорок, определят лучших и юниорки. Также в рамках турнира выступят совсем юные грации, которые только начинают свой путь в художественной гимнастике.

# Художественная гимнастика # Любовь Черкашина

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