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«Нёман» и «Клуж» провели безголевой поединок в матче Лиги конференций

26 июля 2024 11:51
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«Неман» и «Клуж» подписали безголевой мир в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нёман» и «Клуж» провели безголевой поединок в матче Лиги конференций-1

Соперник нанес в наши ворота в три раза больше ударов. Однако на последнем рубеже обороны надежно действовал Максим Белов. Впрочем, и клуб из Гродно организовал несколько опасных атак. Но в завершающей стадии не хватило точности. Таким образом, все решится в ответной встрече. Она пройдет 1 августа. Номинальным хозяином поля будет «Неман».

# Футбол

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