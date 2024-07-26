«Нёман» и «Клуж» провели безголевой поединок в матче Лиги конференций

Соперник нанес в наши ворота в три раза больше ударов. Однако на последнем рубеже обороны надежно действовал Максим Белов. Впрочем, и клуб из Гродно организовал несколько опасных атак. Но в завершающей стадии не хватило точности. Таким образом, все решится в ответной встрече. Она пройдет 1 августа. Номинальным хозяином поля будет «Неман».