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В России стартовал Кубок Содружества по парусному спорту

26 июля 2024 11:53
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После двух дней безветрия в России все же стартовал Кубок Содружества по парусному спорту, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В России стартовал Кубок Содружества по парусному спорту-1

Участники наконец дождались нужных условий для соревнований. Отлично проявила себя лидер нашей команды Татьяна Дроздовская. В классе «Лазер-радиал» она оставила позади себя всех конкуренток. Белоруска также возглавляет общий зачет по итогам двух этапов. Напомним, Дроздовская является действующей чемпионкой турнира.

# Парусный спорт # Татьяна Дроздовская

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