В России стартовал Кубок Содружества по парусному спорту

После двух дней безветрия в России все же стартовал Кубок Содружества по парусному спорту, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Участники наконец дождались нужных условий для соревнований. Отлично проявила себя лидер нашей команды Татьяна Дроздовская. В классе «Лазер-радиал» она оставила позади себя всех конкуренток. Белоруска также возглавляет общий зачет по итогам двух этапов. Напомним, Дроздовская является действующей чемпионкой турнира.