«Шахтёр» обыграл «Нёман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

16 сентября в расписании чемпионата Беларуси по хоккею три матча. В первом из них гродненский «Неман» на своем льду принимал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в противостоянии открыли гости уже на второй минуте. Отличился Владислав Рядченко. А на экваторе второй 20-минутки усилиями Романа Крикуненко «горняки» отрыв удвоили. Совсем скоро Павел Медведев и вовсе установил цифры на табло 3:0. Заключительный отрезок встречи сценарий игры не поменял. Вновь отличились солигорчане. Шайба в активе Ильи Паранина. Как итог – победа 4:0. А Алексей Снытко оформил шатут. Повторно дружины встретятся в понедельник, 18 сентября.

Таким образом, «Шахтер» – единственная команда, которая не знала поражений в нынешнем чемпионате. Сейчас дружина занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков в 6 матчах.