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Владислава Сидельникова и Сергей Кисель стали чемпионами Беларуси по фехтованию на сабле

16 сентября 2023 15:47
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В Минске продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают как спортсмены национальной команды, так и ближайший резерв. Главная цель – проверить готовность наших фехтовальщиков после отпуска.

Владислава Сидельникова и Сергей Кисель стали чемпионами Беларуси по фехтованию на сабле-1

16 сентября лучших определили саблисты в личных соревнованиях. У мужчин чемпионом страны стал Сергей Кисель. У женщин триумф праздновала Владислава Сидельникова.

В воскресенье, 17 сентября, пройдут командные соревнования саблистов. А закрывать программу чемпионата предстоит рапиристам. Завершится турнир 19 сентября.

# Фехтование # Фотофакт

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