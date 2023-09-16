Владислава Сидельникова и Сергей Кисель стали чемпионами Беларуси по фехтованию на сабле

В Минске продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают как спортсмены национальной команды, так и ближайший резерв. Главная цель – проверить готовность наших фехтовальщиков после отпуска.