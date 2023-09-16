Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Матчем между жодинским «Торпедо» и мозырской «Славией» стартовал 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды сыграли вничью – 2:2. Футболисты «Славии» дважды выходили вперед, но удержать победу не смогли. Таким образом, мозыряне упустили возможность догнать «автозаводцев» в турнирной таблице.

«Торпедо» продолжает замыкать тройку сильнейших. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает минское «Динамо». Следом идет гродненский «Неман». В аутсайдерах – «Энергетик». Бомбардирскую гонку возглавляют Владислав Морозов, Павел Савицкий и Егор Карпицкий, забившие по 12 мячей.