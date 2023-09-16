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«Локомотив» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

16 сентября 2023 12:57
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. 15 сентября в центральном противостоянии вечера столичная «Юность» принимала оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Локомотив» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

По ходу встречи гости дважды выходили вперед, но оба раза минчане отыгрывались благодаря голам Павла Щербакова. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, где удача была на стороне «железнодорожников» – 3:2. Таким образом, оршанцы вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 11 очков в шести матчах. У минчан это третий проигрыш и четвертое промежуточное место.

«Локомотив» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. «Брест» был сильнее «Могилева», а «Витебск» – «Химика».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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