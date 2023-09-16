«Локомотив» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

По ходу встречи гости дважды выходили вперед, но оба раза минчане отыгрывались благодаря голам Павла Щербакова. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, где удача была на стороне «железнодорожников» – 3:2. Таким образом, оршанцы вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 11 очков в шести матчах. У минчан это третий проигрыш и четвертое промежуточное место.