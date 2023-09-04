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Минское «Динамо» победило «Витязь» в выездной серии КХЛ

04 сентября 2023 20:38
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Минское хоккейное «Динамо» продолжает свою выездную серию в КХЛ. У «зубров» очередная виктория! На этот раз был побежден «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» победило «Витязь» в выездной серии КХЛ-1

Данная встреча носила особый характер. Оба коллектива вступили в сезон с новыми наставниками. Отметим, «богатырей» теперь возглавляет Александр Завьялов. Первый поединок для его дружины сложился неудачно. Во второй дуэли «Витязь» хотел улучшить показатели. Однако старт в матче остался за нашими парнями. Именно они открыли счет в конце первого периода, играя в меньшинстве. Во второй 20-минутке подопечные Дмитрий Квартальнова продолжили увеличивать отрыв. Итоговый счет – 0:7. Следующий матч динамовцы проведут 6 сентября против «Куньлуня».

# Хоккей # Фотофакт

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