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«Шахтер» сохранил лидерство и дебютный гол Артема Кийко: самое важное из очередного тура чемпионата Беларуси по футболу

14 августа 2017 18:31
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» остался единоличным лидером таблицы Высшей лиги по итогам 18 тура. Накануне в последней игре воскресенья «горняки» нанесли разгромное поражение гостям из ФК «Минск» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» сохранил лидерство и дебютный гол Артема Кийко: самое важное из очередного тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В первом тайме отличился Лисакович, во втором его примеру последовали Киш и Багарич. Чуть раньше в Мозыре был зафиксирован ничейный результат, 1:1, в схватке «Славии» и «Гомеля».

А открывал воскресную программу матч минского «Динамо» и жодинского «Торпедо-БелАЗ» на стадионе «Трактор». «Бело-голубые» вырвали три очка незадолго до финального свистка – свой дебютный мяч в Высшей лиге провел Артем Кийко. Любопытно, что днем ранее он забил и в поединке дублирующих составов, который динамовцы выиграли со счетом 5:0.

# Футбол Беларуси

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