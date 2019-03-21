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«Шахтер» обыграл «Неман» в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси

21 марта 2019 09:49
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Новости Беларуси. 20 марта в Гродно прошел первый матч второй полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» обыграл «Неман» в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси-1

«Неман» принимал солигорский «Шахтер». Игра хоть и получилась закрытой, но держала в напряжении болельщиков до последней секунды. Судьбу матча решила одна единственная шайба. Она на счету нападающего «горняков» Ильи Камбовича, который отличился в начале третьего периода.

1:0 – победа «Шахтера». Серия продолжится 22 марта матчем в Гродно.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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