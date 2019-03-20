Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

Новости Беларуси. В студии Новости «24 часа» директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин. Мы узнали у него, как на Европейских играх в Минске будет осуществляться контроль на предмет, честную ли игру ведут спортсмены, не принимают ли запрещенные препараты. «Мы создаем международную команду» Евгений Горин, СТВ:

Денис, добрый вечер! С одной стороны, Европейские игры – это, конечно же, большое доверие к Беларуси. Это признание того, что наша страна может проводить масштабные спортивные соревнования. С другой – проверка на прочность. Наверняка к работе Национального антидопингового агентства будет приковано внимание всего мира. Справитесь? Тех же допинг-офицеров вам хватит, ведь проб наверняка будет много?

Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства:

Работа антидопинговых служб на всех крупных соревнованиях происходит под аудитом и мониторингом независимых наблюдателей. Так проходили первые Европейские игры, так проходит мониторинг со стороны WADA на всех Олимпийских играх. Не исключение наши Европейские игры – тоже под пристальным вниманием со стороны WADA. Непосредственно сама работа – мы создаем международную команду. Это не только представители Беларуси. Это представители многих стран, которые принимали участие в антидопинговых программах уже на Олимпиадах, Европейских играх. Мы привлекаем сплав молодости и опыта. То есть те люди, которые не единожды работали на Олимпийских и Европейских играх, естественно, могут более молодым белорусским допинг-офицерам показать класс работы.

Что делает НАДА, чтобы не повторился скандал Олимпиады в Сочи? Евгений Горин:

Олимпиада в Сочи закончилась большим скандалом, связанным с возможной подменой допинг-проб. Что делает НАДА, WADA, чтобы такая ситуация не повторилась? Денис Мужжухин:

Мы выстаиваем всю работу максимально прозрачно, и чтобы она полностью соответствовала всем международным стандартам. И тогда у нас таких ситуаций гарантированно не получится. Какие спортсмены проходят допинг-пробы первыми? Евгений Горин:

А кто пройдет допинг-пробу в первую очередь? Это медалисты и олимпийцы?

Денис Мужжухин:

Конечно, в первую очередь по критериям риска. В первую очередь призеры и те виды спорта, где наибольшая статистика нарушений, будут подвергнуты большему контролю. Но нас просили – план тестирования «top secret» – никого до этой информации не допускать. «Настраиваем, чтобы продукты питания и напитки всегда были под присмотром» Евгений Горин:

Еду же спортсменам будут подавать повара, да? Тут возможна какая-то умышленная фальсификация – может быть, что-то в еду подсыплют? Денис Мужжухин:

Есть камеры видеонаблюдения. Процесс приготовления пищи тоже будет под присмотром специалистов. То, что касается той еды, которую атлет по неосмотрительности оставляет – ну, тут уже фактор халатности. Мы своих спортсменов всегда обучаем и настраиваем, чтобы продукты питания и напитки, которые употребляются на таких крупных соревнованиях, всегда были под присмотром, чтобы это исключить.

Появится ли у НАДА аккредитация WADA? Евгений Горин:

А есть ли возможность для нашей национальной лаборатории получить аккредитацию WADA? Что для этого нужно? Денис Мужжухин:

Лаборатория наша создана достаточно давно, но попали в этап моратория на аккредитацию в Европейском регионе. С нового года этот мораторий снят. Ведутся активные консультации и работы, чтобы нашу лабораторию включили в систему аккредитации. Сейчас разрабатывается новый стандарт, который позволит обеспечить качество лабораторий. И после того, как он будет утвержден Всемирным антидопинговым агентством, наша лаборатория под эти критерии и будет подавать заявку на аккредитацию. «Мошенник есть везде» Евгений Горин:

А можете поделиться какими-нибудь примерами, как спортсмены пытаются обходить допинг-пробы? Насколько хитрыми способами пользуются?