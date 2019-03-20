Три белорусских теннисиста вышли в четвертьфинал в одиночных разрядах Minsk Star

Новости Беларуси. В столице проходит международный теннисный турнир для детей до 14 лет Minsk Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем принимают участие более 100 ребят из 10 стран. 22 марта будут названы победители в паре, а 23-го станут известны лучшие в одиночных разрядах мальчиков и девочек. Minsk Star – рейтинговый турнир, на котором участники собирают европейские баллы.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Задачи – естественно, наигрывать, получать международный опыт, так как уровень тенниса для второй категории, я считаю, неплохой. Для некоторых это одни из первых турниров, в принципе, поэтому опыт. Ну и плюс, конечно, за очки рейтинговые.