Прямой эфир

Три белорусских теннисиста вышли в четвертьфинал в одиночных разрядах Minsk Star

20 марта 2019 21:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице проходит международный теннисный турнир для детей до 14 лет Minsk Star, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нем принимают участие более 100 ребят из 10 стран. 22 марта будут названы победители в паре, а 23-го станут известны лучшие в одиночных разрядах мальчиков и девочек. Minsk Star – рейтинговый турнир, на котором участники собирают европейские баллы.

Три белорусских теннисиста вышли в четвертьфинал в одиночных разрядах Minsk Star-1

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Задачи – естественно, наигрывать, получать международный опыт, так как уровень тенниса для второй категории, я считаю, неплохой. Для некоторых это одни из первых турниров, в принципе, поэтому опыт. Ну и плюс, конечно, за очки рейтинговые.

Три белорусских теннисиста вышли в четвертьфинал в одиночных разрядах Minsk Star-4

Пока белорусы неплохо выступают на домашнем турнире. Так, в четвертьфинал в одиночных разрядах вышли три наших теннисиста.

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»
20 марта 2019 16:57

Мужжухин о питании атлетов на Европейских играх: «Процесс приготовления будет под присмотром специалистов»

«Русская дюймовочка» Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии
20 марта 2019 12:38

«Русская дюймовочка» Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии

«Подкачал лёд – просто безобразнейший». Захаров о матче «Юности» с «Динамо-Молодечно»
20 марта 2019 12:30

«Подкачал лёд – просто безобразнейший». Захаров о матче «Юности» с «Динамо-Молодечно»