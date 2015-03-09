«Шахтер» и «Юность» со счетом 2:0 ведут в своих полуфинальных сериях чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны вторые матчи полуфинальных серий. В Солигорске «Шахтер» вновь обыграл гродненский «Неман». И вновь со счетом 3:2.

Гости открыли счет, но еще до первого перерыва хозяева вырвались вперед. Гродненцы отличились в начале второй двадцатиминутки, а черту подвел нападающий «Шахтера» Иван Усенко. 3:2 – победа «горняков».

В противостоянии «Гомеля» и «Юности» зрители вновь стали свидетелями дополнительного времени. Правда, оно длилось не в пример меньше, чем памятный субботний поединок.

Вместо шести овертаймов – всего один. На третьей его минуте победу гостям принес Парфеевец. 3:2 в матче и 2:0 в серии в пользу «Юности».

Третьи встречи полуфинальной стадии пройдут 11 марта в Гродно и Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».