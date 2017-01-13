Чемпионат Беларуси по хоккею: в центральном матче тура «Юность» дома одолела «Гомель»

Новости Беларуси. Если речь идет о центральном сражении игрового дня в хоккейной Экстралиге, значит с большой долей вероятности это матч с участием минской «Юности». Так было и 12 января: в гости к парням Михаила Захарова приехал «Гомель».

Следом за «сухим» дебютным периодом последовал веселый второй. По ходу него «рыси» дважды выходили вперед благодаря голам Николая Сусло и Дмитрия Заламая. На первый выпад ответил Владимир Джиг, на второй – Павел Черноок. А через минуту после этого «Юность» впервые в игре примерила на себя роль лидера – Антон Елисеенко сделал счет 3:2.

Точку же поставил Павел Развадовский, который за 30 секунд до финальной сирены не промахнулся по пустым воротам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Хмыль, главный тренер ХК «Гомель»:

Подвела игровая дисциплина, так играть с этим соперником, как «Юность», нельзя. Очень много позволили, дали играть в большинстве, поэтому и проиграли.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

В первой шестерке каждый может друг друга обыграть. Мы можем как проиграть и «Динамо-Молодечно», и «Металлургу». Тут более-менее выровнялись команды. Дело в том, что когда первый этап идет, мы сильнее, конечно, тех команд, поэтому за счет этого и вылазим. А если бы шестерка была, наверное, более ровное было бы все.

В двух остальных баталиях топовой шестерки по три очка заработали гости – «Металлург» и «Динамо-Молодечно».