ЧМ по биатлону в Контиолахти: Дарья Домрачева заняла седьмое место в гонке преследования

Новости Финляндии. К своему экватору близится чемпионат мира по биатлону, который принимает финский Контиолахти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воскресенье 8 марта состоялись две гонки преследования, но поводов для радости белорусским болельщикам они не принесли.

Пока наша сборная остается без медалей.

Провалив спринт, Дарья Домрачева стартовала накануне лишь 25-ой, но по ходу гонки заметно прибавила и финишировала в итоге на 7-ом месте. Победительнице стала француженка Мари Дорен Абер, которая была первой и днем ранее.

Наши Анастасия Дуборезова и Надежда Писарева, к сожалению, не попали даже в тридцатку сильнейших.

У мужчин лучший из белорусов Юрий Лядов, он финишировал 17-ым.