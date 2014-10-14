Шахматы в Беларуси: кто считается шахматной королевой страны и какой побочный эффект от этого вида спорта

Новости Беларуси. Ряд видов спорта постоянно остается в тени. Время от времени мы будем подсвечивать их нашими телекамерами. И сегодня на очереди — шахматы.

Их порой не считают видом спорта. Они, как правило, варятся в собственном соку, но регулярно дают медали.

В последнее время белорусы становятся все заметнее на международной арене. Весьма прилично выступают взрослые, а дети и вовсе редко возвращаются с турниров с пустыми руками.

Вы не поверите, но это – фрагменты тренировки. Здесь царит тишина, спокойствие и полная сосредоточенность. Это не школьная аудитория, а настоящий спортивный зал. А перед детьми – не учебники, а решебники. Да и ребятней сидящих за столами назвать можно только из-за возраста. Это – спортсмены. Настоящие. Титулованные.

У каждого из них в личной коллекции не один кубок. Хотя ничто детское им не чуждо. Выдалась свободная минутка – можно и немножко кости размять, и тайком от учителя комиксы поразглядывать.

Впрочем, такие вольности случаются крайне редко. Думать, думать и еще раз думать. Анализировать, просчитывать, представлять. В это трудно поверить, но даже в 8-10 лет эти дети способны спрогнозировать партию минимум на 3-4 хода вперед. Нетрудно подсчитать, что в уме юные вундеркинды держат около 10 возможных вариантов развития событий.

Алина Сукалина, чемпионка Беларуси по шахматам (до 10 лет):

Мне интересно сидеть и думать, здесь разные комбинации проводятся. Интересно.

Алексей Черепов, тренер по шахматам:

Любая сбитая фигура – это как маленькая победа. Несложно. Тут фигур много, и побед, получается, много.

Алина Сукалина по праву считается белорусской шахматной королевой или, как сказали бы представители этого вида спорта, ферзем.

Ей по плечу практически все. За спиной – множество партий и множество побед. Впереди, как прочат тренеры, титулы на международном уровне.

Кстати, даже взрослым шахматистам она ничем не уступает. Что уж говорить о сверстниках. Правда, эти самые сверстники – тоже не подарочки – один другого сильнее. Поэтому зачастую партии завершаются вничью.

Алексей Черепов, тренер по шахматам:

Каждый год кто-то приходит хороший, поэтому надо искать, искать. Обязательно найдется.

Корреспондент программы «Неделя спорта» на СТВ не удержался и решил на себе проверить силу юных дарований. Исход понятен: 2 партии – два поражения. И если в первом бою банально закончилось время, то во втором проиграл по-настоящему. И даже не успел понять, как. Алине хватило всего-то 10 ходов. Хорошо хоть без детского мата обошлось.

Как видно, перспектива у белорусских шахмат есть. И будущий чемпионат Европы, куда от нас отправится солидная делегация, наверняка принесет медали. Главное, чтобы их заметили. И чиновники, и простой зритель.

Шахматы – вещь не скучная. Правда, от них есть один побочный эффект

Алексей Черепов, тренер по шахматам:

Это отличная учеба в школе. Это побочный эффект. Все родители это отмечают.