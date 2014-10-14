ХК «Динамо-Минск» одержал уже 8 побед в 14 матчах очередного сезона КХЛ и претендует на выход в плей-офф

Новости Беларуси. Поговорили о футболе, не забудем и про хоккей. Погостив денек у одноклубников из Риги в начале прошлой недели, наше «Динамо» вернулось в Минск и в пятницу встречалось со «Слованом».

В этот пятничный вечер на «Минск-Арене» было жарко. Почти 15 тысяч болельщиков пришли поддержать «зубров» в их битве со «Слованом». Дуэль давала минчанам возможность взять реванш за буллитное поражение двухнедельной давности. Команда Любомира Поковича свой шанс не упустила.

Минчанам удалось порадовать родных болельщиков не только своим желанием добыть заветные три очка, не только уверенной и слаженной игрой, но и обилием шайб, которые они провели в ворота «орлов».

Ударным для «Динамо» по всем показателям получился второй период. За 12 минут «зубры» забили трижды.

Начало положил Олег Горошко, чуть позже поддержал своего партнера Шарль Лингле, а затем свое слово сказал и капитан Алексей Калюжный. «Динамо» уверенно вело 3:0 перед вторым перерывом.

Что не поучилось в этот вечер у минчан, так это удержать ворота отлично игравшего Ларса Хаугена «сухими». В заключительной трети «Словану» удалось пробить нашего вратаря.

Но последнее слово все равно осталось за «Динамо». Райан Веске поставил точку в матче: 4:1 в пользу «зубров».

Этот поединок был 14 для минчан в нынешнем розыгрыше КХЛ, а победа над «Слованом» стала восьмой в списке.

Джонатан Чичу, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Матч получился отличным. Нам удалось много забить и не упустить преимущество. Команда уверенно добыла три очка, и это очень радует.

Алексей Калюжный, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Я не склонен сейчас оценивать, все-таки 14 матчей – не тот промежуток. Но прежде всего думаешь о том, где недобрали, где потеряли, где можно прибавить. Надо делать определенный запас, чтобы была уверенность и спокойствие. Если где-то какие-то очки не взяли, чтобы это не влияло на команду.

Оценивать нынешние показатели команды пока не будем и мы. Хочется лишь окунуться в недалекое прошлое и такой чудесный для «зубров» сезон 2011-2012 годов. Тогда минчане вышли в плей-офф во второй раз, обеспечив себе место в заветной восьмерке еще до окончания «регулярки».

Общего у того «Динамо» и нынешнего на первый взгляд не так и много. Но если брать в расчет статистические показатели, сегодняшняя команда Любомира Поковича на дружину образца 2011 года может смотреть как в зеркало.

Тот сезон минчане начали с виктории, уверенно набирали очки и по прошествии 14 дуэлей имели в своем активе 6 поражений и 8 побед. Смотрим показатели нынешнего отрезка: старт с победы и после 14 матчей те же 8 викторий.

Кто-то скажет, рано думать о плей-офф, кто-то скептически приподнимет бровь, не веря в цифры. А мы ответим: история циклична и все в этой жизни повторяется. Во всяком случае, в такие обнадеживающие параллели верить хочется. Тем более завязка сюжета уже дублирует приятный сценарий, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

А в чем можно быть уверенным, так это в том, что «Минск-Арена» еще не раз будет заполнена до отказа и не раз будет радоваться со своей командой ярким победам.