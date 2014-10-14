За несколько часов до матча Беларусь – Украина болельщики команд провели между собой товарищеский поединок

Новости Беларуси. Матч с Украиной прошел при хорошей поддержке наших болельщиков, в отличие от того же поединка со Словаками. Но фанаты не скучали и до встречи. Съемочная группа СТВ стала свидетелем товарищеского матча между сборными болельщиков Беларуси и Украины.

Это давняя традиция – игре сборных предшествует матч «дублеров из народа».

Помериться силами с белорусскими фанами приехали болельщики из Киева, Борисполя, Львова, Одессы. «Жовто-блакітные» неотступно следуют за своей командой.

Путь футбольного «эскорта» пролегал по разным дорогам: от Казахстана до Исландии. В Минске наши соседи не впервые.

Андрей Булавко, футбольный болельщик (Украина):

Нам очень приятно. Мы уже играли со сборной Беларуси в одном отборочном цикле. Напомню, что дважды победили по 1:0. И когда узнали, что по календарю у нас матч в Беларуси, с радостью приехали к вам в гости.

Комплекция колоритных фанов, да и отдельных игроков – еще одно подтверждение тезиса «Украинцы и сало – любовь навсегда». Вот почему в товарищеских встречах нет высоких скоростей, умопомрачительных голов и сэйвов. Но кое-что интересное можно увидеть.

Тарас Чучман, фотограф (Украина):

В любительским футболе иногда бывают такие трюки, что в профессиональном не дождешься. Знаете, когда человек не забивает пенальти 70-летнему вратарю, который этот пенальти берет, поверьте, в профессиональном футболе вы такого не снимите. А я снял.

Перед стартовым свистком арбитра команды обменялись приветствиями. Все, как на большом поле. Затем прозвучали гимны обеих стран. Свой украинцы пели с надрывом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

А потом начался сам матч. И если гости играли «с листа», то хозяева к поединку готовились. В наших рядах тон задавала команда «Крумкачы», чьи футболисты – ярые болельщики сборной.

К примеру, Василий Глезов работает в турфирме. И если выпадает случай, сопровождает главную команду страны в выездных встречах. О домашних и говорить не приходится.

Самый ценный сувенир от заезжих фанов – шотландские виски и юбка. Зарубкой в памяти осталась гостевая победа над французами.

Василий Глезов, футболист команды «Крумкачы»:

Несколько человек из нашей команды были на «Стад де Франс». И, конечно, полный восторг, сложно даже описать, когда сидят 70 тысяч французов, нас 200-300 человек, и наши забивают, причем динамовец (я лично болею за «Динамо»), в конце игры. Конечно, это было очень здорово.

Поединок болельщиков закончился в нашу пользу – 8:1.

Пару-тройку этих голов – да на поле бы в Борисов! Что было потом – все уже знают.

Команда Георгия Кондратьева проиграла, но ощутила поддержку трибун. Как скажет позже Сергей Кривец, получилось шумно и здорово. Так бы и впредь. Ведь национальная сборная у каждого из нас одна. Другой уже не будет.

Александр Одисевич, футбольный болельщик (Украина):

У каждого есть свой круг каких-то предпочтений. И когда эти предпочтения сходятся в одно место (футбол – одно из них), это позволяет людям объединиться, сплотиться и поддержать нашу страну.