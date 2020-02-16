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Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

16 февраля 2020 22:44
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Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:
Моя дочка совсем малышка, поэтому она плещется в детском бассейне. А сыну скоро семь лет, у нас футбол и сноуборд.

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта-1

Виталий Гурков, СТВ:
Очень своеобразный выбор. А вы, читатели, задумывались, о том, чем заняться вашим чадам? А знаете ли, что, помимо платных секций, есть еще и бесплатные?

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта-4

Кристина Момот:
Футбол и хоккей были в топе всегда. Однако и другие виды готовы принять новых звездочек.

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта-7

Юлия Силипицкая расскажет о тех направлениях в спорте, о которых вы и не задумывались. Подробности в видеоматериале.

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта-10

# Дети # Юлия Силипицкая # Виталий Гурков # Кристина Момот # Фотофакт

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