Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта
Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Моя дочка совсем малышка, поэтому она плещется в детском бассейне. А сыну скоро семь лет, у нас футбол и сноуборд.
Виталий Гурков, СТВ:
Очень своеобразный выбор. А вы, читатели, задумывались, о том, чем заняться вашим чадам? А знаете ли, что, помимо платных секций, есть еще и бесплатные?
Кристина Момот:
Футбол и хоккей были в топе всегда. Однако и другие виды готовы принять новых звездочек.
Юлия Силипицкая расскажет о тех направлениях в спорте, о которых вы и не задумывались. Подробности в видеоматериале.