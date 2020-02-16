Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:

Моя дочка совсем малышка, поэтому она плещется в детском бассейне. А сыну скоро семь лет, у нас футбол и сноуборд.