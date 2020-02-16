Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Новости Беларуси. Настоящим открытием этого сезона стала команда «Минчанка-2». Девушки, выступая в молодежной волейбольной лиге России, безоговорочно заняли первое место в гладком чемпионате, выиграв все свои матчи, кроме одного, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Виталий Гурков, СТВ:

Для тех, кто не в курсе – это аналог ВХЛ в хоккее. Согласитесь, победить в регулярном сезоне стоит дорогого. А еще не забываем, что «Минчанка-2» играет и в чемпионате Беларуси. Команда, что называется, работает на два фронта. Как не переборщить с нагрузками, спросим у главного тренера младшей минчанки Бориса Коляды.

Кристина Момот, СТВ:

Молодежная волейбольная лига России – это обязательство или престиж? Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:

Я не думаю, что это обязательство. Конечно, это престиж. Ну и это, в общем-то, возможность для совершенствования. Огромная. Собрался такой коллектив единомышленников, все очень хотят играть Кристина Момот:

У команды очень сложный график. Это и чемпионат России, и чемпионат Беларуси. Постоянные перелеты, смена часовых поясов. Плюс игры национального первенства. А девушки некоторые младше 18 лет. Такая нагрузка как-то влияет на их здоровье, физическую форму или нет? Борис Коляда:

Конечно, это тяжело. Но девочки пытаются подстроиться. Потому что собрался такой коллектив единомышленников, все очень хотят играть. Играть на приличном уровне, чтобы расти дальше. Чтобы это стало их профессией. Поэтому чем-то приходится жертвовать. Кристина Момот:

Все-таки на свидания хочется сходить, наверное, и учиться хочется, и книжку почитать.





Борис Коляда:

Ну, книжки читать можно и в перелетах. Я вижу по ним, что больше они переживают, если приходится пропускать тренировки. Потому что и учеба в университете, в школе, сдача экзаменов. В этом плане народ переживает.

Мы не уступаем своим сверстникам из России Виталий Гурков:

А вот лично вам какой из туров российского чемпионата запомнился больше и почему? Борис Коляда:

Можно сказать, что запомнился больше последний тур. Потому что мы не знали, чего ожидать. Так сложился российский чемпионат, что с тремя командами, которые шли за нами, на втором, третьем и четвертом местах, мы в трех турах не встречались. Вот поэтому здесь должно было выясниться, кто здесь самый главный.

Виталий Гурков:

То есть была интрига? Борис Коляда:

Да, была интрига. Ожидали этого тура, готовились, волновались. Виталий Гурков:

Если говорить очень грубо, опираясь на результаты Молодежной лиги, получается, белорусский молодежный волейбол более сильный, чем российский? Борис Коляда:

Во всяком случае мы не уступаем своим сверстникам из России. И тут ситуация такая, что в нашей команде собрано больше половины молодежной сборной Беларуси. Может быть и поэтому мы так выступаем. Если они будут востребованы в нашей белорусской команде, игроки не уедут

Кристина Момот:

Мы знаем, что результаты девушек не остались незамеченными скаутами. Есть информация, что как минимум трое уже на примете у российских команд. Борис Коляда:

Я думаю, что если они будут востребованы в нашей белорусской команде, игроки не уедут.

Кристина Момот:

А они будут востребованы? Борис Коляда:

А почему нет? Здесь вопрос стоит так: если мы сможем составить конкуренцию тем игрокам, которые стоят сегодня в шестерке основной первой команды, то люди с удовольствием останутся. Потому что девочки амбициозные. Девочки хотят играть. Но если они смогут играть в этой команде, то они будут играть здесь. Виталий Гурков:

Что более правильно на ваш взгляд: выезд перспективной молодежи в другие клубы и другие чемпионаты или сохранение костяка под белорусским флагом для нужд национальной сборной? Борис Коляда:

Правильно – возможность играть. Играть в хороших чемпионатах. Если игроки не востребованы здесь и могут играть где-то за рубежом, то почему нет? Когда игроки работают в одной команде – это вообще идеальный вариант. Сегодня, если говорить о молодежной сборной, возьмем на примере нашей команды: девочки собраны в одной команде и играют в сильном чемпионате среди своих сверстников. Наверное, лучше варианта придумать невозможно. Конечно, это лучше, чем потом выдергивать из каждого клуба, пытаться что-то сыгрывать. Потому что на это всегда не хватает времени. Мы постоянно играем под нагрузкой. Немножко не успеваем восстанавливаться Кристина Момот:

Если в чемпионате России вы явные лидеры, то в чемпионате Беларуси у вас поражений больше, чем побед. Во-первых, почему так? А во-вторых, зачем вам тогда это первенство?

Борис Коляда:

В российском чемпионате нам приходится играть со своими сверстниками. А здесь, как бы там народ ни жаловался на то, что кому-то не нравится наш белорусский чемпионат, здесь играют достаточно опытные игроки. И нам с ними сложнее. И второй вопрос в том, что мы постоянно играем под нагрузкой. Немножко не успеваем восстанавливаться. Потому что в промежутках между турами российского чемпионата, а они длятся по 8-10 дней, нам приходится еще играть белорусский чемпионат. То есть постоянно под нагрузкой. Где-то приходится чем-то жертвовать. Может быть, не все основные игроки участвуют в играх. Кому-то даем отдохнуть. В этом году чемпионат серьезный. А сравнивать с таким далеким сроком, наверное, сложно Кристина Момот:

Волейбольная тема у нас в программах появляется не впервые. Я помню еще барановичский «Атлант». Это команда, которая побеждала всех и всегда. И вы были главным тренером. А потом так получилось, что в течение года команда перестала существовать. Как так получилось? Борис Коляда:

Наверное, не в течение года, а в течение нескольких лет. Это плавно-плавно шло вниз. Настали трудные времена у акционерного общества «Атлант», которое было основным спонсором нашей команды, и восполнить вот тот пробел не удалось городским властям.

Виталий Гурков:

А если сравнивать чемпионаты Беларуси тех лет, когда гегемонил «Атлант» и сейчас, конкуренция есть у нас? Борис Коляда:

Если говорить о чемпионате вот этого года, то он подравнялся не в сторону ухудшения. У нас четыре команды, которые продолжают бороться за первенство. И, в общем, очень на равных. Поэтому я думаю, что в этом году чемпионат серьезный. Ну а сравнивать с таким далеким сроком, наверное, сложно. Сейчас случилось так, что команда играет, она сформирована в основном школьным возрастом Кристина Момот:

В Барановичах всегда любили волейбол. На Еврокубке на матчи сборной просто невозможно было попасть на трибуну. Я знаю, что даже наши корреспонденты выезжали на съемку за час, за полтора, потому что даже для журналистов не было места на трибунах. А сейчас трибуны пустые. Почему так получается? Разлюбили?





Борис Коляда:

Нет. Дело в том, что люди приходили смотреть на красивый волейбол в исполнении очень серьезных мастеров. А сейчас случилось так, что команда играет, она сформирована в основном школьным возрастом. И вот на детском уровне происходят игры. Но я не думаю, что всех это настолько интересно.