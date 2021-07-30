Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио

Новости Беларуси. Восьмой день Олимпиады вновь не принес медалей нашей сборной. 30 июля белорусы выступали в девяти дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пятничный день Игр. Программу соревнований открывала королева спорта – легкая атлетика. Сразу несколько белорусских спортсменов квалифицировались в финалы в своих дисциплинах. Максим Недосеков выступал в прыжках в высоту и вышел в финал. В своей лучшей попытке белорус показал результат 2 метра 28 сантиметров.

В этом же виде программы трех сантиметров не хватило Дмитрию Набокову, чтобы продолжить борьбу за медали.

Все получилось у толкательницы ядра Алены Дубицкой. В квалификации она заняла третье место, толкнув снаряд на 18 метров 89 сантиметров.

Завершил борьбу за награды наш метатель диска Евгений Богуцкий, не увидим финале забега на 100 метров Кристину Тимановскую, также в квалификации тройного прыжка неудачно выступила Виолетта Скворцова.

Рано утром белоруска Татьяна Климович стартовала в утешительном финале С в классе лодок-одиночек и заняла по итогам состязаний 13-е место. В стрельбе из лука Анна Марусова завершила борьбу за олимпийские награды на стадии 1/8 финала. Белоруска уступила Лучилле Боари из Италии – 5:6.

Не все получилось и у дзюдоистки Марины Слуцкой. Она выбыла из борьбы за награды уже во второй схватке, уступив Миджин Хан из Республики Корея. Белоруска кроме поражения получила и травму руки, диагноз уточняется. Наша Виктория Чайка осталась вне финала Игр в стрельбе на 25 метров из пневматического пистолета. По итогам квалификации опытная спортсменка показала 36-й результат, а в решающую стадию отобрались восемь лучших стрелков.

Боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от пьедестала. В четвертьфинале в категории до 91 килограмма белорус уступил Дэвиду Ньике из Новой Зеландии – 0:5.

В конном спорте после первого соревновательного дня Александр Зеленко вместе со своим четвероногим другом Карло Гранде пока занимает 14-ю позицию.