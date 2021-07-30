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Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио

30 июля 2021 21:09
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Новости Беларуси. Восьмой день Олимпиады вновь не принес медалей нашей сборной. 30 июля белорусы выступали в девяти дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятничный день Игр. Программу соревнований открывала королева спорта – легкая атлетика. Сразу несколько белорусских спортсменов квалифицировались в финалы в своих дисциплинах. Максим Недосеков выступал в прыжках в высоту и вышел в финал. В своей лучшей попытке белорус показал результат 2 метра 28 сантиметров.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-1

В этом же виде программы трех сантиметров не хватило Дмитрию Набокову, чтобы продолжить борьбу за медали.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-4

Все получилось у толкательницы ядра Алены Дубицкой. В квалификации она заняла третье место, толкнув снаряд на 18 метров 89 сантиметров.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-7

Завершил борьбу за награды наш метатель диска Евгений Богуцкий, не увидим финале забега на 100 метров Кристину Тимановскую, также в квалификации тройного прыжка неудачно выступила Виолетта Скворцова.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-10

Рано утром белоруска Татьяна Климович стартовала в утешительном финале С в классе лодок-одиночек и заняла по итогам состязаний 13-е место.

В стрельбе из лука Анна Марусова завершила борьбу за олимпийские награды на стадии 1/8 финала. Белоруска уступила Лучилле Боари из Италии – 5:6.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-13

Не все получилось и у дзюдоистки Марины Слуцкой. Она выбыла из борьбы за награды уже во второй схватке, уступив Миджин Хан из Республики Корея. Белоруска кроме поражения получила и травму руки, диагноз уточняется.

Наша Виктория Чайка осталась вне финала Игр в стрельбе на 25 метров из пневматического пистолета. По итогам квалификации опытная спортсменка показала 36-й результат, а в решающую стадию отобрались восемь лучших стрелков.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-16

Боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от пьедестала. В четвертьфинале в категории до 91 килограмма белорус уступил Дэвиду Ньике из Новой Зеландии – 0:5.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-19

В конном спорте после первого соревновательного дня Александр Зеленко вместе со своим четвероногим другом Карло Гранде пока занимает 14-ю позицию.

Шаг от финала в боксе и травма на татами. Что ещё принёс для белорусов восьмой день в Токио-22

Белорусов 30 июля можно было увидеть и на водных дорожках. Наши спортсмены плыли комбинированную эстафету 4 по 100 метров. Женщины заняли шестое место. Мужчины в таком же виде программы – седьмую позицию. Обе команды не вышли из квалификации.

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