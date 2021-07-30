Дмитрий Басков: к олимпийской квалификации у нас в связи со сменой тренеров не так много времени, но они активно работают

Новости Беларуси. Работа Федерации хоккея Беларуси с июля 2020-го по июнь 2021 года признана удовлетворительной. Такой вердикт получили функционеры на отчетной конференции, которая состоялась 30 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На собрании присутствовали 38 делегатов.

Председатель федерации Дмитрий Басков считает, что за последнее время общими усилиями было сделано немало и есть чем гордиться. Особенно это касается развития детско-юношеского спорта, который является вместе с высшей лигой фундаментом для развития белорусского хоккея.

Вырос и интерес зрителей к самому виду спорта. Так, например, видео на YouTube-канале федерации за прошедший сезон суммарно собрали два миллиона просмотров. Впереди олимпийская квалификация, и самыми ближайшими планами для всех будет успешная подготовка нашей команды к этому старту.