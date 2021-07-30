Дмитрий Басков: к олимпийской квалификации у нас в связи со сменой тренеров не так много времени, но они активно работают
Новости Беларуси. Работа Федерации хоккея Беларуси с июля 2020-го по июнь 2021 года признана удовлетворительной. Такой вердикт получили функционеры на отчетной конференции, которая состоялась 30 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На собрании присутствовали 38 делегатов.
Председатель федерации Дмитрий Басков считает, что за последнее время общими усилиями было сделано немало и есть чем гордиться. Особенно это касается развития детско-юношеского спорта, который является вместе с высшей лигой фундаментом для развития белорусского хоккея.
Вырос и интерес зрителей к самому виду спорта. Так, например, видео на YouTube-канале федерации за прошедший сезон суммарно собрали два миллиона просмотров. Впереди олимпийская квалификация, и самыми ближайшими планами для всех будет успешная подготовка нашей команды к этому старту.
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
К олимпийской квалификации у нас, конечно же, в связи со сменой тренеров не так много времени, но они активно работают сейчас в режиме двойных тренировок. Отдельно работают игроки национальной сборной, отдельно работают хоккеисты хоккейного клуба «Динамо-Минск». Прошедший сезон подарил нам много запоминающихся эмоций. Они были хорошими и где-то не очень, но мы получали новые знания, приобретали опыт. И теперь вместе с уже этим опытом пойдем в будущее. Естественно, эта работа будет направлена в первую очередь на детско-юношеский хоккей, институт сборных. И, конечно же, ключевым показателем будет национальная сборная.
На сегодня в Беларуси насчитывается более 6 000 занимающихся хоккеем, 179 команд и 10 возрастных категорий. В перспективе именно из современных детей ожидается прирост как в клубные команды, так и в сборную.