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Сергей Яромко вызвал 23 игрока на матчи евроотбора: «Это обойма приехала»

07 октября 2019 19:30
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу также готовится к матчам евроотбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сергей Яромко вызвал 23 игрока на матчи евроотбора: «Это обойма приехала»-1

Главный тренер нашей команды Сергей Яромко вызвал 23 игрока. В их числе и лучший бомбардир национального чемпионата, нападающий РЦОР-БГУ – Илья Шкурин. В заявке также есть несколько легионеров – например, форвард львовских «Карпат» Кирилл Кириленко.

Сергей Яромко вызвал 23 игрока на матчи евроотбора: «Это обойма приехала»-4

11 октября в Жодино белорусы сыграют со сверстниками из Норвегии, а 15 октября на выезде встретятся с киприотами.

Сергей Яромко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу (U-21):
Тех, кого я и хотел видеть, все приехали, за исключением Петренко, он получил травму. Произошла небольшая ротация у нас во вратарской позиции, среди защитников. А так, все ребята, которые живы-здоровы, – это обойма приехала. Я за ребятами за всеми следил, смотрел, кто имеет большее количество игрового времени. Все остальное планомерно.

Сергей Яромко вызвал 23 игрока на матчи евроотбора: «Это обойма приехала»-7

Напомним, ранее наша молодежка в отборочном турнире разгромила «Гибралтар» – 10:0, а во втором поединке уступила «Португалии» – 0:2.

# Футбол Беларуси # Сергей Яромко # Фотофакт

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