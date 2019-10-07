Сборная Беларуси готовится сразиться с футболистами из Эстонии и Нидерландов

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести два домашних матча квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе подопечные Михаила Мархеля сыграют с командами Эстонии и Нидерландов.