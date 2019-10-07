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Сборная Беларуси готовится сразиться с футболистами из Эстонии и Нидерландов

07 октября 2019 17:58
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести два домашних матча квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  На этой неделе подопечные Михаила Мархеля сыграют с командами Эстонии и Нидерландов.

Сборная Беларуси готовится сразиться с футболистами из Эстонии и Нидерландов-1

На тренировке наших футболистов побывала Наталья Федорцова.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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