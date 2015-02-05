Сергей Шабанов – о психологии хоккейных вратарей, «Динамо-Молодечно», новополоцкой школе и голкиперах «Динамо-Минск»

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает экс-игрок сборной Беларуси, а ныне тренер вратарей клуба «Динамо-Молодечно» Сергей Шабанов.

В сборной очень много молодых игроков. Как считаете?

Сергей Шабанов:

Я поэтому и смотрю, что если тренер рассчитывает подольше задержаться в нашей сборной, то он старается посмотреть всех как потенциал, ближайший резерв.

Именно посмотреть только или он пытается все-таки собрать совершенно новую команду, сборную?

Сергей Шабанов:

Чтобы собрать, сначала нужно увидеть, из чего собирать. Поэтому он решил, наверное, путем проверки боем посмотреть всех, кого успеет.

Давайте поговорим именно о вратарской линии и конкретно о вашем подопечном, вратаре «Динамо-Молодечно» Михаиле Карнаухове? Что скажете?

Сергей Шабанов:

Миша по ходу сезона перешел к нам из «Динамо-Шинника» и показывает довольно хорошую игру в чемпионате Беларуси, привлекается к тренировочному процессу в минское «Динамо». Я думаю, что в ближайшей перспективе он вырастет в хорошего вратаря. На данный момент та игровая практика, которую он у нас получает, позволяет ему расти как вратарю.

Сергей, у вас есть объяснение? Команды («Юность» и «Гомель», вроде, одного уровня), а почему такие результаты? Параллельно с «Юностью» играл «Шахтер». Там была забита только ода шайба.

Сергей Шабанов:

Вот этим и интерес чемпионат, что непредсказуемость результатов дает свои плоды. Приходя на игру, мы не знаем, какой матч увидим: голевой или безголевой. Каждый преследует свои интересы. «Юность» сразу бросила в бой всех своих новобранцев, проверила им.

Думаете, на этом и подорвалась?

Сергей Шабанов:

Оттепель была в Беларуси. Наверное, тонкий лед, кто-то провалился.

Обычно в таких ситуациях, в которой оказался Белинский, тренер меняет вратаря. Почему Захаров не поменял?

Сергей Шабанов:

Это двоякое мышление. Можно было, конечно, вообще сделать двойную ротацию: туда-обратно.

Что чувствует вратарь, когда с ним такое происходит? Потому что когда смотришь, он стоит в доспехах, ты смотришь матч любимой команды, ты расстроен, и кажется, что и он потерян полностью, сейчас будет пропускать.

Сергей Шабанов:

Судя по бросковой статистике, Виталик вообще попал в плачевную ситуацию. У меня появлялось такое чувство, что ворота поменяли. Сначала они превращались в гандбольные, потом – в футбольные. А я становился все меньше и меньше.

Замена вратаря нужна в таких ситуациях?

Сергей Шабанов:

Я не стоял за спиной у игроков, не подсказывал тренерам, поэтому я не могу принять решение, правильное оно было или нет.

Вы как вратарь хотели бы, чтобы вас поменяли?

Сергей Шабанов:

В каких-то играх можно уже после двух шайб поменять вратаря, в каких-то играх можно и после семи не менять, и десяти. Это решение принимает главный тренер. Я думаю, если он решил оставить Виталика, как говорится, набрать кучу ошибок, потом исправлять их и доблестно выйти из этой ситуации.

Ладно, пожелаем удачи.

Давайте бросим взгляд на турнирную таблицу. Лидерство сохраняет «Шахтер», поблизости от которого «Гомель». За третье место по итогам «гладкого» чемпионата, по всей видимости, поспорят «Юность» и набравший ход «Неман». А вот «Металлург» и «Динамо-Молодечно», судя по всему, так и останутся на пятой и шестой позиции соответственно. «Химик-СКА» и «Витебск» входят в зону плей-офф и с большим обрывом опережают остальные команды.

Сергей, согласны, что «Динамо-Молодечно» уже не поднимется выше шестого места?

Сергей Шабанов:

В принципе, у нас основная задача была попасть в группу сильнейших, что мы доблестно выполнили.

Как вы оцениваете дебютный чемпионат для вашего клуба?

Сергей Шабанов:

Я считаю, что на данный момент мы выполняем задачу на 95%. И скажу так, что оставшиеся матчи мы используем для подготовки именно к плей-офф.

А с кем хотели бы сыграть? Кто для вас удобный соперник?

Сергей Шабанов:

Для нас, в принципе, все удобные, мы всех обыгрывали, всем проигрывали. Поэтому выбор лежит не за нами. Больше, кто хочет с нам играть.

Финансовые проблемы в «Химике-СКА» отразились не только на жизни главной команды, но и на функционировании новополоцкой детской школы. 2 февраля даже появилась информация о снятии ее с чемпионата Беларуси во всех возрастных группах. Правда, наш источник в «Химике-СКА» уверил, что школа все же не пострадает.

Сергей, если события будут развиваться по худшему сценарию, это же большой удар по нашему хоккею. Потому что новополоцкая школа воспитала братьев Костицыных, Денисова, Китарова. Да и не только этим она известна. Много хороших хоккеистов вышло.

Сергей Шабанов:

Скажем так, что для хоккея, в принципе, Новополоцк сделал достаточно много, воспитав таких игроков. Я думаю, ничего там сверхъестественного не случится, все равно никто не даст умереть такому белорусскому хоккейному центру. Но, конечно, ситуация не радует.

Ладо уже команда мастеров. Но хотя бы детскую школу сохранить.

Сергей Шабанов:

А в чем отличия команды мастеров от детской школы? Если нужен автобус, то нужен автобус как и команде мастеров, так и детям. Если не платить зарплату, то разница небольшая.

Сергей, в минском «Динамо» в этом сезоне задействованы четыре стража ворот, три вратаря. При этом как такового первого номера нет. Скоро плей-офф. Как вы считаете, для «Динамо» это плюс или минус, такая ситуация, когда три равных вратаря?

Сергей Шабанов:

Не сказать, что все три равные. Все равно есть предпочтение у тренера какому-то основному вратарю. Но то, что в данной ситуации мы имеем хотя бы минимум двух равноценных, дает возможность тренеру в плей-офф менять их без зазрения совести. Если одну игру играет один вратарь, на следующую можно спокойно ставить второго вратаря, зная, что игра команды сильно от этого не изменится, что команде не придется уходить в оборону, чтобы помогать своему вратарю, команда будет продолжать гнуть ту линию, которую она показывала до этого.

Вам как профессионалу кто из них импонирует больше?

Сергей Шабанов:

Я вообще за тандем вратарей. Я считаю, что в команде уровня КХЛ должен быть тандем взаимозаменяемых вратарей. И сейчас «Динамо» имеет, наверное, один из лучших тандемов.

То есть во вратарской линии у нас все хорошо.

Сергей Шабанов:

У нас два равноценных вратаря. Пускай не супер звезды, но они добросовестно отрабатывают свои матчи.