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Администрация ХК «Юность» и журналисты сразились на мини-футбольной площадке

05 февраля 2015 11:04
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На неделе администрация клуба «Юность» предложила хоккейным журналистам сразиться на мини-футбольной площадке.

Когда еще будет возможность журналистам встретиться в такой непринужденной обстановке и поиграть в футбол с ответственными людьми белорусского хоккея? Где можно просто отдаться слаженной командной игре в дружеской обстановке, проявляя свои лучшие физические качества.

Хоккейный клуб «Юность» предоставил такую уникальную возможность. После игры функционеры заявили: такую практику нужно развивать и дальше.

Алексей Прокопович, генеральный директор ХК «Юность»:
Соперник достойный, игра интересная. Наверное, это именно то время, то мероприятие, где журналисты могут сами ощутить себя участниками соревнований.

От «Юности» выступали генеральный директор, спортивный директор, маркетинговый директор и многие другие руководители клуба. Команду хоккейных экспертов представляли журналисты спортивного сайта champ.by, газет «Звезда» и «СБ. Беларусь сегодня».

Не обошлось и без представителей дирекции спортивного вещания СТВ, в том числе и программы «Горячий лед» на СТВ.

Александр Карась, редактор программы «Горячий лед»:
Такие матчи дают уникальную возможность увидеть, узнать, познакомиться с другими журналистами, которых мы видим только фамилии, имена в Интернете или в газете, а сейчас с ними бок о бок играем против принципиального соперника.

Сергей Тулупов, директор дирекции спортивного вещания СТВ:
Чего греха таить, в работе иногда сталкиваешься и со взаимонепониманием, иногда претензии есть у нас к функционерам, иногда у них к нам, журналистам. Подобные матчи призваны в первую очередь сделать теплую атмосферу, взаимопонимание. В конце концов, все мы делаем одно дело на благо нашего белорусского спорта.

Обе команды проявили себя с лучшей стороны: администрация раскрепостилась, сняв свои пиджаки, а журналисты доказали, что играют не хуже, чем пишут.

Были и пропущенные мячи, и эмоциональные взрывы, и спорные моменты, но можно уверенно сказать об одном: такое мероприятие точно объединяет мастеров пера и героев материалов.

# Хоккей Беларуси # Алексей Прокопович # Сергей Тулупов # Александр Карась

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