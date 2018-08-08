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Азаренко прошла во второй круг турнира в Монреале без единой двойной ошибки

08 августа 2018 06:57
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Новости Беларуси. 8 августа Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг турнира Canadian Open в Монреале.  

В четвертьфинале турнира в Сан-Хосе белорусская теннисистка (95 WTA) снялась с участия из-за травмы спины. Выступление Виктории в Канаде ставилось под вопрос, поскольку не было известно, сколько времени спортсменка будет восстанавливаться.  

Тем не менее, Азаренко смогла играть в Монреале и отлично показала себя в матче с представительницей Франции Кристиной Младенович (59 WTA).  

Двухсетовый поединок продолжался 56 минут и закончился со счётом 6:0, 6:1 в пользу белоруски. Стоит отметить, что Младенович допустила 10 двойных ошибок, в то время как Виктория – ноль.  

Сегодня вечером Азаренко предстоит сыграть ещё один матч, её противницей будет британка Йоханна Конта (43 WTA).  

На турнире в Монреале также пробовала свои силы другая белорусская спортсменка – Вера Лапко.  

Белоруска уступила канадской теннисистке Ребекке Марино (подробности здесь).  

# Теннис # Виктория Азаренко # Кристина Младенович # Йоханна Конта # Вера Лапко

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