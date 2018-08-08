Азаренко прошла во второй круг турнира в Монреале без единой двойной ошибки

Новости Беларуси. 8 августа Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг турнира Canadian Open в Монреале.

В четвертьфинале турнира в Сан-Хосе белорусская теннисистка (95 WTA) снялась с участия из-за травмы спины. Выступление Виктории в Канаде ставилось под вопрос, поскольку не было известно, сколько времени спортсменка будет восстанавливаться.

Тем не менее, Азаренко смогла играть в Монреале и отлично показала себя в матче с представительницей Франции Кристиной Младенович (59 WTA).

Двухсетовый поединок продолжался 56 минут и закончился со счётом 6:0, 6:1 в пользу белоруски. Стоит отметить, что Младенович допустила 10 двойных ошибок, в то время как Виктория – ноль.

Сегодня вечером Азаренко предстоит сыграть ещё один матч, её противницей будет британка Йоханна Конта (43 WTA).

На турнире в Монреале также пробовала свои силы другая белорусская спортсменка – Вера Лапко.