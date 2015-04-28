Сергей Сафонов: В планах уже несколько футзальных топ-турниров, которые Беларусь может провести в ближайшие годы

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает первый заместитель председателя Белорусской федерации футзала, главный тренер сборной Беларуси Сергей Сафонов.

Чем вам запомнится чемпионат мира по футзалу в Минске?

Сергей Сафонов:

Запомнится он в первую очередь тем, что впервые за последние 25 лет мы повели чемпионат мира на европейском континенте. Также запомнится и тем, что почти все залы, в которых проводился чемпионат мира, были заполнены практически битком. И это приятно, это удивительно, потому что было много сомневающихся в проведении чемпионата мира у нас в стране. И, опять же, запомнится яркой игрой команд-лидеров мирового чемпионата. Таких, как Колумбия, Парагвай, Аргентина.

На неделе сразу пять городов Беларуси принимали матчи чемпионата мира по футзалу. Хозяева выступили в свою силу. Давайте немного напомним хронологию.

Первый день и первая же победа. Обыграны не кто-нибудь, а сами бразильцы. Да-да, кудесники мяча тоже могут быть биты. Итоговые цифры – 2:1. Во втором матче белорусы в борьбе уступили Уругваю – 2:3. И в решающем противостоянии мы победили Австралию – 2:1. Так подопечные Сергея Сафонова заняли второе место в группе, дающее право на четвертьфинал. А там – грозный Парагвай и вполне прогнозируемое поражение – 0:4.

Конечно, счет 0:4 не мог нас обрадовать. Но сильно ли он нас расстроил? Мы смогли бы сыграть лучше или это предел наших возможностей?

Сергей Сафонов:

Здесь много нюансов. И счет 4:0, конечно, не совсем по игре. Но тут есть объективные причины, есть причины менее объективные. Скажем так, на момент игры с Парагваем, к сожалению, мы уже испытывали кадровые проблемы. В составе не было нескольких игроков основы. К сожалению, опять же, полученная накануне красная карточка не позволила игроку сборной Игорю Щербичу участвовать в этом матче. Причем это все стало ясно буквально за минуту до начала матча. И это, конечно, меня сильно беспокоило и вывело из состояния равновесия. Причем наверняка не только меня одного.

Это судейские были ошибки. Вы и во время чемпионата неоднократно о них говорили. Скажите, как вообще такое возможно на таком серьезном турнире, как чемпионат мира, причем, что он проходит в Беларуси, и против Беларуси же принимаются явно необъективные судейские решения? Есть какой-то способ надавать, скажем так, по шее этим арбитрам?

Сергей Сафонов:

Вы, наверное, в курсе дела, что руководство Ассоциации мирового футзала – это в основном латиноамериканцы. Причем большинство из них – это парагвайцы. Президент Федерации, спортивный директор и множество судей, в том числе из главной судейской коллегии, также парагвайцы. Поэтому я говорил и раньше, что это не совсем нормально. И это частенько таким образом сказывается на ходе турнирных баталий. Не стал исключением и наш чемпионат. Тем более, что накануне я встречался с главным арбитром нашей зоны. Он меня уверял, что это ошибка судейская, уругвайского арбитра. Даже были оплачены штрафы, которые для нас, европейцев, не совсем понятны. И было гарантировано участие этого игрока в матче следующем. Но почему-то вмешался спортивный директор, который не имеет таких прав, и, собственно говоря, запретил участие игроку за минуту до начала матча.

Вы не считаете, что ключевым моментом стала наша игра против Уругвая, в которой мы были близки к победе? И по игре, и по счету проиграли минимально. Выйдя с первого места в группе, может, все сложилось бы по-другому.

Сергей Сафонов:

Абсолютно с вами согласен. Действительно, мачт с Уругваем был ключевым. Особенно после победы с Бразилией было достаточно выиграть с любым счетом, и это уже практически гарантировало выход с первой позиции. Но, опять же, объективно надо отдавать себе отчет, что выход с первой позиции не означал более легкую игру в четвертьфинале. Те же бельгийцы очень достойно выглядели и с парагвайцами, и с норвежцами. И поэтому особых гарантий выхода в четверку не было. В каждом матче, как я говорил перед началом чемпионата, нужно было показать максимально, на что мы способны. А, может, даже выше головы прыгнуть. К сожалению, ребята не смогли прыгнуть выше головы, хотя на это настраивались. Но, видимо, психологический вот этот пресс, который был (домашний чемпионат, высокие цели и задачи), и сказался на том, что ребята не раскрылись до конца, они были скованны.

Все-таки ребята старались.

Сергей Сафонов:

Они очень старались и даже слишком сильно старались и думали о возможном положительном результате.

Вы сказали о нервозности. Вот эта нервозность, по-моему, чувствовалась в каждой игре. Где-то чуть-чуть они мандражировали.

Сергей Сафонов:

Я бы не сказал, что мандражировали, но нервозность чувствовалась. Чувствовалась в том, что и опытные игроки, и игроки менее опытные допускали ошибки, которые невозможно допускать на чемпионате мира, ставя такие серьезные задачи.

Кто лучше всего из наших проявил себя? Кого можете выделить особо в своей команде?

Сергей Сафонов:

Если бы мы были на пьедестале, я бы сказал вам, кто мне больше понравился. А сейчас не буду выделять никого. Скажу, что только молодежь, которая была привлечена впервые, дебютанты сборной, выступили достойно. Тот же Якубов, тот же Щербич. Они очень старались, они очень хотели проявить себя.

Я понимаю, вы ребят не хвалите, чтобы стремились к большим достижениям.

Сергей Сафонов:

Да. Мы на собрании по окончании нашего участия в чемпионате очень долго общались, говорили, практически все высказались. И общее мнение команды, что она несколько подвела и тренерский состав, и, естественно, людей, болельщиков, которые приходили. Но они это сделали не от того, что не хотели, а от того, что просто не смогли побороть в себе это волнение.

Мне вспоминаются слова председателя Международной федерации футзала, того самого парагвайца, о котором вы уже говорили, который расхвалил организацию турнира, сказал, что это было великолепно, такого он нигде, конечно, не видел. Но об этом мы говорить сейчас не будем. Вы скажите, насколько справедлив для вас итог этого чемпионата? Колумбийцы настолько сильны, второй раз подряд ведь стали чемпионами?

Сергей Сафонов:

Соглашусь с вами полностью. Колумбия – сильнейшая команда мира. Она лидер на протяжении последних пяти лет. Причем она выигрывает и чемпионаты мира, и латиноамериканского континента. И я считаю, что Колумбия сегодня – это команда № 1, на которую надо равняться, брать пример с нее и стремиться к такой игре. Но если говорить объективно, то я считаю, что колумбийцы не показали всего своего мастерства, в силу того, что для победы хватало столько, сколько они продемонстрировали.

Мы с ребятами ходим играть после работы в зал в футбол. Ни для кого не секрет, что есть в мире и футзал, и мини-футбол. И мы никак не можем между собой определить, во что же мы играем: в футзал или в мини-футбол. Помогите нам решить спор.

Сергей Сафонов:

Для этого вам надо меня пригласить. Я посмотрю, во что вы играете. Но, скорее всего, вы играете в зальный футбол. Это такой гибрид футбола, мини-футбола и футзала. Футзал – основоположник зального футбола, и ему гораздо больше лет, нежели мини-футболу. И на протяжении последних 15 лет мини-футбол копирует футзал. И поэтому он динамично развивается.

То есть ортодоксы – это вы.

Сергей Сафонов:

Это они – латиносы. А мы уже как продолжатели этой футзальной идеи.

Зрителей было много, всем очень понравилось. Игра действительно интересная, доставляет удовольствие. Есть ли в планах нашей Федерации заявить к себе какой-то турнир. Чемпионат Европы. Я понимаю, что чемпионат мира вряд ли уже дадут в ближайшее время. Еще 25 лет придется подождать.

Сергей Сафонов:

Думаю, что после такого проведения чемпионата мира у нас есть шансы раньше провести следующий белорусский чемпионат мира. Но если говорить серьезно, то в планах уже несколько турниров, топ-турниров, которые мы можем проводить в ближайшие годы. Это и Кубок мира, о котором мы думали изначально, до того, как нам предоставили право проведения чемпионата мира. Это и чемпионат Европы, это и Кубок европейских чемпионов, который, скорее всего, состоится в следующем году в Беларуси.

Мы там будем представлены? У нашего клуба есть шанс выиграть?

Сергей Сафонов:

У нас всегда есть шансы. И мы это доказали на протяжении своей 22-летней истории многократно. Становились и обладателями Кубка европейских чемпионов (дважды), и обладателями Кубка УЕФС (второго по значимости турнира), и многократно выигрывали и бронзовые награды этих турниров.

Нам бы еще колумбийского легионера в команду. Тогда бы нам вообще в Европе равных не было. Или своего вырастить.

Сергей Сафонов:

Дело в том, что у нас уже растут такого колумбийского склада игроки. Поэтому игру своих игроков надо совершенствовать. И, конечно же, очень важно развивать детский, юношеский зальный футбол. Потому что специфика все-таки накладывает серьезный отпечаток на футзал. И готовить надо детей уже с учетом этой специфики.