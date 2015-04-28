Чемпионат мира по хоккею-2015: в каком состоянии и с каким настроением подходит к турниру сборная Беларуси

На финишной прямой. Сборная Беларуси по хоккею завершает свою подготовку к чемпионату мира. Месяц тяжелой работы, изнурительных тренировок и напряженных матчей подходит к концу. Впереди нашу команду ждет Чехия и борьба на чемпионате мира в группе «B».

За этот апрель белорусская дружина пережила многое: команда все еще привыкала к новому тренеру, кадровые изменения происходили каждую неделю, а матчи в рамках Евровызова заставляли и радоваться, и грустить.

Всего белорусы во главе с Дэйвом Льюисом сыграли за апрель восемь спаррингов.

Первой экзаменовала нашу команду молодая и амбициозная сборная Латвии. Встречи в Молодечно и Лиде не были богаты на заброшенные шайбы. В первой не самую легкую победу одержали белорусы (2:1), но уже через день гости сумели взять реванш (1:0).

После этого нашей команде предстояло сыграть четыре поединка на выезде. Первую остановку белорусы сделали в Дании, где дважды сразились с хозяевами. К сожалению, обе встречи порадовать поклонников нашей команды не сумели. Увы, два проигрыша (3:1 и 6:1).

А дальше по плану была Словакия. Белорусы оказались не самыми примерными гостями и в первом спарринге добыли викторию в серии послематчевых буллитов (4:5). Однако уже через день хозяева показали, что могут быть и не столь гостеприимны, уверенно переиграв нашу команду (5:2).

Но грустить у белорусской дружины времени не было. Подготовка продолжалась, а впереди был долгожданный матч в Минске, где в последний раз сборная Беларуси играла почти год назад – на домашнем чемпионате мира.

Да и перед встречами с норвежцами не обошлось без приятного прибавления в составе: к команде присоединились игроки московского ЦСКА Андрей Стась и Кевин Лаланд, а также игрок «Ак Барса» Сергей Костицын. Усиление для нашей сборной более чем серьезное.

К слову, о составе.

В 2015 году белорусская дружина не досчиталась сразу нескольких важных игроков.

Если Алексей Угаров и Дмитрий Мелешко отсутствуют по веским причинам (восстанавливаются после травм), то не приезд в сборную Джеффа Платта, Константина Кольцова и Владимира Денисова выглядит не таким обоснованным.

Безусловно, это выбор каждого хоккеиста, но потеря для нашей команды очевидна и ощутима. Тем более, что не досчитается сборная как минимум и одного игрока из-за океана, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Нет, Граборенко к нам, к сожалению, не присоединится и на чемпионате мира не поможет. Конечно, я расстроен, что он не приедет. Я надеялся на его помощь, но это решение «Нью-Джерси», и я его принимаю.

Что касается Грабовского, то главное, что Михаил восстановился от травмы и может играть. Он всегда готов приехать в сборную, и поэтому все сейчас зависит от выступления «Айлендерс». Но Михаила мы всегда ждем.

Однако надеяться на подкрепление не стоит и рассчитывать надо на тех ребят, кто уже в команде. При том, что последние матчи Евровызова, которые наша сборная играла с норвежцами, показали, что прогресс в игре у белорусов есть.

В Минске дружина Дэйва Льюиса легко разделались с гостями (5:1), а вот днем позже в Солигорске, к сожалению, уступила (2:3). Однако наставник белорусов не собирался по этому поводу горевать.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Глядя на то, как команда сегодня играла во втором периоде, я думал о том, что если они будут показывать такой хоккей на чемпионате мира (действовать самоотверженно, отдаваться игре со всем сердцем и так креативно играть), то я буду полностью доволен, как тренер этой команды.

Время внести небольшие корректировки у наставника белорусов еще есть. Уже совсем скоро все мы узнаем, будет ли Дэйв Льюис доволен.

30 апреля наша команда отправится на мировой форум, стартует на котором 2 мая, в субботу.

В группе «B» противостоять белорусам будут серьезные соперники, но с уверенностью можно сказать, что сражаться до самого конца наши ребята умеют, что доказали и матчи Евровызова. А, значит, все мы будет верить в то, что на чемпионате мира нашей команде будет сопутствовать удача и белорусы сумеют пробиться в плей-офф. Для этого им надо занять в своей группе как минимум четвертое место. И нашим ребятам это по силам. Мы же искренне желаем им удачи.