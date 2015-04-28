Чемпионат мира по футзалу: с какими трудностями сталкиваются организаторы и в чем особенность работы судьи

Если то, что происходит непосредственно на площадке, дело зачастую непредсказуемое, то организационная составляющая – это своего рода спектакль. Полностью продуманный и отрепетированный множество раз. Командам в данном случае легче. У них, по большому счету, одна задача – выйти и победить. А вот у оргкомитета дел куда больше, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Максим Кашкалда, координатор чемпионата мира по футзалу:

В команду входит на самом деле много людей: это и переводчики, и волонтеры, и статисты, и люди, которые отвечают за арену. Тут, в принципе, самая главная задача – наладить коммуникацию так, чтобы все службы работали четко и слаженно. Службы арен, службы команд, те, кто работает с судьями, службы, которые закреплены за техническими аспектами, доставка випов, общение, переводы, все коммуникации, любые медицинские проблемы.

На мундиале есть представители практически всех континентов мира. Естественно, языки у всех разные, и работу это только усложняет. Тем не менее, каждому нужно объяснить и помочь. Все-таки многие игроки проделывают большое расстояние. И создать максимально комфортные условия для гостя – дело любого уважающего себя хозяина.

Максим Кашкалда, координатор чемпионата мира по футзалу:

Многие волонтеры владеют иностранными языками. В нашем случае наибольший упор необходимо делать на испанский язык. Да и тут хватает проблем, потому что все страны, будь то Центральной или Южной Америки, имеют свой диалект. И представьте себе, когда белорусы говорят по-белорусски, украинцы говорят по-украински, а тут еще поляки приходят и начинают говорить по-польски.

Можете себе представить, но во время полуфинальных матчей белорусы не только выполняли всю закулисную работу, но и были непосредственно на площадке. Речь о Павле Шупилове. Он – судья. Причем был одним из главных.

Павел Шупилов, судья:

Чемпионат для меня второй: четыре года назад я работал в Колумбии на чемпионате мира. Также дошел до полуфинала. Очень хочется в этом году у себя на родине, конечно, поработать и на финальном матче.

Как и у организаторов, у судей часто ребром встает вопрос языка.

Рефери должен не только уметь показывать карточки или орудовать свистком. На площадке порой надо пообщаться с игроком устно, объяснить ту или иную ситуацию, но сделать это не всегда возможно. Опять-таки – много испаноговорящих команд. Да и футзал для судейства довольно непростой вид спорта.

Павел Шупилов, судья:

Много контактной борьбы, даем где-то поиграть пожестче. Подкаты разрешены. Что касается карточек, существуют три карточки. Желтая дается за грубую игру, за умышленную игру рукой. Есть синяя карточка. Она показывается за очень грубый какой-то фол. То есть это может быть прыжок вперед ногами, какой-то удар. И есть красная карточка. Она влечет за собой дисквалификацию на два и более матчей.

Сложность работы судьи заключается не только в ответственности и возможной критике, которая на тебя постоянно обрушивается. Рефери ведь до последнего не знают, будут ли они обслуживать матч или нет.

Назначение происходят непосредственно перед самой битвой. Это исключает возможность повлиять на результат. Но во всеоружии нужно быть постоянно.

Павел Шупилов, судья:

Только на уровне чемпионатов мира происходят такие назначения. Как правило, мы всегда получаем назначение с утра, чтобы подготовить себя как-то морально. Но здесь организаторы и наши, так сказать, шефы подходят немножко по-другому к вопросу и делают назначение лишь за час до матча, а то и за полчаса.

Можно только гадать, сколько людей учствует в подготовке к чемпионату мира. И все это делается для того, чтобы в итоге мы узнали имя нового чемпиона мира по футзалу, а болельщики получили удовольствие от игры.

Сейчас матчи сыграны, награды розданы, самая сильная команда определена. Чемпионат мира прошел здорово.